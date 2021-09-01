قوات الاحتلال الأمريكي تدخل 30 شاحنة لدعم قاعدتها شرقي سوريا

ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا": "قوات الاحتلال الأمريكي أدخلت عبر معبر الوليد غير الشرعي 30 شاحنة وبراداً وناقلات تحمل سيارات دفع رباعي من شمال العراق إلى الأراضي السورية إلى قاعدة احتلالها في منطقة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي".

قوات الاحتلال الأمريكي تدخل 30 شاحنة لدعم قاعدتها في الشدادي جنوب الحسكةhttps://t.co/RyuFEuEDV7 pic.twitter.com/aebvXVSaRg — سانا عاجل (@SanaAjel) September 1, 2021

​وأضافت: "كانت قوات الاحتلال الأمريكي قد أدخلت أمس رتلاً من 24 آلية لدعم قواعدها في منطقة الجزيرة".

وتشهد مناطق سيطرة الجيش الأمريكي في الجزيرة السورية حالة من الغضب الشعبي مع توسع دائرة المقاومة العشائرية ضد تواجده وممارساته مع أعوانه في تنظيم "قسد"، والتي تتجلى في سرقة النفط والغاز والقمح والثروات الباطنية.