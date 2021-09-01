لأول مرة... وظائف نسائية لقيادة قطارات مترو الأنفاق في مصر

وقالت الشركة، في بيان لها ، إنه "لأول مرة في مصر يتم الإعلان عن هذا النوع من الوظائف للسيدات، في إطار تحقيق مبدأ المساواة أنه مطلوب فتيات"، واضعة عددا من الشروط للتقديم على الوظائف.

ووقعت الحكومة المصرية، في وقت سابق اليوم، على عقد بقيمة 4.45 مليار دولار لتصميم وتنفيذ وصيانة الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع بطول 660 كم.

وحسب بيان الحكومة المصرية، يتم تنفيذ المشروع بين وزارة النقل، مُمثلة في الهيئة القومية للأنفاق واتحاد شركات مصري ألماني بقيادة شركة "سيمنس للنقل" الألمانية، بالتحالف مع شركتي المقاولون العرب، وأوراسكوم للإنشاءات.

وقال رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، إن هذا المشروع سيحدث نقلة حضارية في وسائل النقل بمصر، مشيرا إلى أن شركة سيمنس الألمانية أصبحت "شريك نجاح" للمصريين في العديد من المشروعات في مختلف القطاعات.

يشار إلى أن شبكة القطارات الكهربائية السريعة الصديقة للبيئة، التي سيتم إنشاؤها في مصر، ستشكل نقلة نوعية كبيرة في مجال النقل، وتتكون من ثلاثة خطوط متكاملة بإجمالي أطوال 1825 كم؛ حيث يمتد الخط الأول من العين السخنة وحتى العلمين الجديدة، ثم مطروح بطول 660 كم، والثاني يمتد من محطة أكتوبر غرب طريق الصعيد الصحراوي الغربي حتى أسوان بطول 925 كم، حيث سيتكامل مع مونوريل السادس من أكتوبر، بينما الثالث يمتد من محطة قنا ثم الأقصر ويستمر شرقا حتى الغردقة، ثم إلى ميناء سفاجا بطول حوالي 240 كم.

>> تابع المزيد من أخبار مصر الآن