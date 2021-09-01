عون يوقع مرسوما للتدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان

وقع الرئيس اللبناني، العماد ميشال عون، اليوم الأربعاء، مرسوما للتدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن عون وقع مرسوم تأمين اعتماد بقيمة 4 مليارات و927 مليون ليرة لزوم شركة "الفاريز ومارسال" للتدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان.

وفي وقت سابق، قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إنه قرر الاستمرار في دعم المحروقات حتى نهاية سبتمبر/ أيلول الحالي، حتى يتزامن رفع الدعم بصورة تدريجية مع صدور البطاقة التمويلية.

وتابع، في تدوينة على "تويتر": "فعلنا كل ما هو ممكن لاستيراد المحروقات، ومن المفترض أن يبدأ الاتفاق مع العراق بهذا الشأن خلال سبتمبر".

وأكد الرئيس اللبناني أن أزمة المحروقات تفاقمت بسبب القرار الذي اتخذه حاكم مصرف لبنان بوقف الدعم قبل صدور البطاقة التمويلية ومن دون العودة الى الحكومة.