يمني يقتل زوجته وشقيقها خارج المحكمة انتقاما من خلعها له

أقدم مواطن يمني، اليوم الأربعاء، على إنهاء حياة زوجته بعد أن خلعته بحكم قضائي في محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) وسط اليمن.

وأفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك" بأن

الزوج انتظر زوجته وشقيقها قرب بوابة المجمع القضائي وسط مدينة إب بعد أن دخلا للحصول على حكم بالخلع لدى القاضي إثر خلافات عائلية، وباغتهما فور خروجهما بإطلاق النار عليهما من سلاحه وأرداهما قتيلين.

وأضاف المصدر، بأن الشرطة فتحت تحقيقاً في الجريمة للوقوف على ملابساتها.

هذا وتسببت الحرب الدائرة في اليمن منذ نحو 7 أعوام في ارتفاع معدلات الجريمة، إذ أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في أيلول/ سبتمبر الماضي، ضبط 64204 قضايا جنائية في مناطق سيطرتها.

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