الصحة المصرية تنصح بـ5 خطوات لمنع انتشار فيروس كورونا

نصحت وزارة الصحة، في مصر، بخمس خطوات لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد، مشددة على ضرورة الالتزام بها.

وأكدت الوزارة في منشور لها عبر حسابها على "فيسبوك"، بأنه في حالة الإصابة بالحمى أو السعال أو صعوبة في التنفس، "التمس الرعاية الطبية مبكرا واتصل بمقدم الرعاية الطبية بالهاتف".

ونصحت الوزارة بتغطية الفم عن طريق ثني المرفق أو بمنديل ورقي عند السعال.

ونصحت كذلك بتجنب لمس العينين والأنف والفم، والعمل على غسل اليدين بانتظام، وكذلك تجنب التواجد في الأماكن المزدحمة.

وفي أحدث إحصاء لوزارة الصحة، تم تسجيل 279 حالة إيجابية بكورونا، و9 حالات وفاة، بنهاية أمس الثلاثاء.

وبحسب وزارة الصحة، فإن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الاثنين، هو 288441 حالة من ضمنهم 239343 حالة تم شفاؤها، و16736 حالة وفاة.

وبحسب موقع "مصراوي"، بلغت نسبة الزيادة في إصابات كورونا بالمقارنة بين بداية شهر أغسطس الماضي، وشهر سبتمبر الجاري، 469%، إذ سجلت الوزارة مطلع الشهر الماضي 49 إصابة، وصولًا إلى 279 إصابة بنهاية أمس.