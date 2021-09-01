الجيش المصري يعلن انطلاق مناورات "النجم الساطع" بمشاركة 21 دولة... فيديو

أعلن الجيش المصري، أن فعاليات التدريب المشترك "النجم الساطع" 2021 ستنطلق غدا الخميس بمشاركة 21 دولة.

ونشر الجيش المصري مقطع فيديو، أكد خلاله أن تدريب "النجم الساطع" سيتم بمشاركة 21 دولة خلال الفترة من 2 وحتى 17 سبتمبر الجاري.

ويذكر أن مناورات "النجم الساطع" قد تم تأجيلها العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وتعد مناورات "النجم الساطع" من أكبر التدريبات متعددة الجنسيات في العالم.

وتقام مناورات "النجم الساطع" في مصر بصفة دورية، وبدأت عقب توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، ويجري تنفيذها كل عامين.

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