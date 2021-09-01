أمريكا تدعو "أنصار الله" لاغتنام "فرصة السلام"

دعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى إنهاء الحرب اليمنية، التي تسببت في معاناة اليمنيين، مشيرة إلى أنه يجب على "أنصار الله" أن تغتنم ما أسمته فرصة السلام.

جاء ذلك في بيان نشرته الصفحة الرسمية للسفارة الأمريكية في اليمن، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن كاثي ويستلي، القائمة بأعمال السفير الأمريكي، التقت وزير الدفاع اليمني محمد المقدشي، أمس الثلاثاء.

التقت القائمة بأعمال السفير كاثي ويستلي بوزير الدفاع في 31 أغسطس، وأعربت عن تعازيها في قتلى وجرحى هجوم الحوثيين على قاعدة العند. حان الوقت الآن لإنهاء الحرب ومعاناة اليمنيين. يجب على الحوثيين إنهاء تصعيدهم واغتنام فرصة السلام. pic.twitter.com/ln4rPc25Oj — US Embassy to Yemen السفارة الأمريكية في اليمن (@USEmbassyYemen) September 1, 2021

ولفت البيان إلى أن ويستلي أعربت عن تعازيها لليمن في ضحايا الهجوم على قاعدة العند الجوية، الذي نفذته جماعة "أنصار الله".

وتابعت: "حان الوقت لإنهاء الحرب وإنهاء معاناة اليمنيين"، مضيفة: "يجب على الحوثيين إنهاء تصعيدهم واغتنام فرصة السلام".

ويشهد اليمن حربا قائمة منذ عام 2015 بين "أنصار الله" التي تسيطر على العاصمة صنعاء، والحكومة الشرعية المعترف بها دوليا بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي، التي يدعمها التحالف العربي بقيادة السعودية.