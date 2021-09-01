إسرائيل تحبط عملية تهريب معدات "مخصصة للأنفاق" إلى غزة... صور

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية اليوم الأربعاء، إحباط محاولة لتهريب معدات إلى قطاع غزة كانت مخصصة لبناء الأنفاق.

وذكرت وزارة الدفاع أن مفتشي الأمن التابعين لسلطة المعابر في معبر "ترقوميا" الرابط بين الضفة وقطاع غزة صادروا "مرشحات وصمامات وتعليمات تجميع باللغة العبرية"، كانت في طريقها إلى القطاع.

אחרי אישור ההקלות: סוכל ניסיון הברחה של ציוד אב"כ, שיועד על פי החשד לפרויקט המנהרות של חמאס בעזה. בציוד שנתפס - מסננים, שסתומים ואף הנחיות הרכבה בעברית@Itsik_zuarets

(צילום: רשות המעברים במשרד הביטחון) pic.twitter.com/HXu4HtbR1k — כאן חדשות (@kann_news) September 1, 2021

في سياق متصل، قالت قناة "كان" العبرية إن حركة "حماس" أعلنت أن التسهيلات الإسرائيلية الجديدة لقطاع غزة غير كافية، مطالبة بإجراءات أوسع لإحداث تحسن حقيقي في حياة سكان القطاع.

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء حزمة تسهيلات جديدة للقطاع شملت زيادة 5 آلاف تصريح للتجار المسموح لهم بدخول إسرائيل، إضافة إلى توسيع مساحة الصيد في غزة إلى 15 ميلا، وفتح معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد لإدخال البضائع والمعدات، و زيادة إمدادات المياه إلى قطاع غزة بمقدار 5 ملايين متر مكعب إضافية.

يشار إلى أن إسرائيل تفرض حصارا على قطاع غزة منذ فوز حركة "حماس" في الانتخابات التشريعية عام 2006.

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