قطر: نتطلع إلى عملية انتقالية سلمية في أفغانستان

قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن الدوحة تتطلع إلى عملية انتقالية سلمية وسلسة في أفغانستان، وذلك عقب انسحاب القوات الأمريكية منها وسيطرة حركة "طالبان" على الحكم.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع وزيرة خارجية هولندا سيغريد كاغ، اليوم الأربعاء، حسبما ذكر الوزير القطري في تدوينة على حسابه الرسمي على "تويتر".

وكتب آل ثاني: "سرني الترحيب بزميلتي سيغريد كاغ، في الدوحة"، مضيفا: "تناولنا آخر مستجدات المنطقة بعقلانية وواقعية".

سرني الترحيب بزميلتي @SigridKaag في #الدوحة. تناولنا آخر مستجدات المنطقة بعقلانية وواقعية، وشددنا على أهمية تعزيز التعاون الدولي والتشاور المستمر للتعامل مع التطورات الأمنية والسياسية والإنسانية في #أفغانستان. pic.twitter.com/OAGf6k3fV5 — محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) September 1, 2021

وتابع وزير خارجية قطر: "شددنا على أهمية تعزيز التعاون الدولي والتشاور بصورة مستمر، للتعامل مع التطورات السياسية والأمنية والإنسانية في أفغانستان بصورة لا تؤثر على الشعب الأفغاني".

يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حذر في وقت سابق اليوم مما قال عنه إنه "كارثة إنسانية" تلوح في أفق أفغانستان.

وجاء ذلك بعدما غادرتها قوات الولايات المتحدة الأمريكية في الـ 30 من أغسطس/ آب الماضي بعد 20 عاما من الحرب التي لم تحقق أهم أهدافها وهو الإطاحة بحكم حركة طالبان (المحظورة في روسيا).