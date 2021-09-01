إبراهيم رئيسي يبعث برسالة إلى نصر الله..  "لا ‏يمكن تجاهل وجود حزب الله"

بعث الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الأربعاء، برقية إلى الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم الأربعاء، بأن رئيسي بعث ببرقية جوابية إلى نصرالله، شدد من خلالها أنه لا ‏يمكن لأي طرف سياسي أو عسكري أو أمني في المنطقة، أو حتى أي قوة دولية تجاهل وجود حزب الله اللبناني.

وأعرب رئيسي لنصر الله عن شكره لتهنئته الخاصة، بمناسبة انتخابه رئيسا لإيران، وكذلك امتنانه لمعاني المحبة ‏الصادقة التي تضمنتها التهنئة، موضحا أن حزب الله يعني الشجرة الطيبة التي أثمرت بفضل قيادة نصر الله، وجهاد الشباب المؤمن الثوري ودماء "شهداء" ‏المقاومة.

وأشار الرئيس الإيراني إلى أن بركات هذه الشجرة المباركة "حزب الله" جعلت من طليعة الشباب الثوري ‏كابوسا يؤرق إسرائيل، وأن المقاومة اللبنانية بقيادة حزب الله فرضت معادلة ردع جديدة على تل أبيب، لافتا إلى أنه لا ‏يمكن لأي قوة دولية تجاهل وجود حزب الله.

وأفاد إبراهيم رئيسي بأنه رغم كل العداوات التي تتربص بالمقاومة، فإن جغرافيا المقاومة نفسها لم تعد قاصرة على ‏لبنان وفلسطين فحسب، مؤكدا أن تلك المقاومة قد تحولت إلى مدرسة متكاملة تحمل لواء الأمن والاستقرار في لبنان.

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