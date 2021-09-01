تخريج الدفعة الأولى من مركز تدريب الكادر النسائي للقوات المسلحة السعودية.. فيديو وصور

رعى رئيس هيئة الأركان العامة السعودي، الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، اليوم الأربعاء، حفل تخريج أول دفعة من مركز تدريب الكادر النسائي للقوات المسلحة في بلاده، بعد إتمامهن دورة الفرد الأساسي في المركز.

ونشرت وزارة الدفاع السعودية على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، تغريدة جديدة أكدت من خلالها أن حفل التخرج بدأ بكلمة لرئيس هيئة تعليم وتدريب القوات المسلحة، اللواء الركن عادل بن محمد البلوي، أكد فيها أن مركز تدريب الكادر النسائي يهدف إلى تقديم خدمات تدريبية مميزة للمعينات بوزارة الدفاع السعودية، بكفاءة واحترافية.

#فيديو_الدفاع

رئيس هيئة الأركان العامة يرعى تخريج الدفعة الأولى من مركز تدريب #الكادر_النسائي للقوات المسلحة. pic.twitter.com/ZJGzdknJEB — وزارة الدفاع 🇸🇦 (@modgovksa) September 1, 2021

وذكر أن للمركز رسالة مهمة ترمي إلى توفير برامج ومناهج تدريبية متميزة وبيئة تعليمية مثالية، بحسب المقاييس العالمية للجودة، ويمثل الهدف منها تلبية احتياجات القوات المسلحة في المملكة من الكادر النسائي، بغرض الوصول إلى أداء أفضل يساعد على تحقيق أهداف الوزارة في أقرب وقت ممكن.

رئيس هيئة الأركان العامة يرعى تخريج الدفعة الأولى من مركز تدريب #الكادر_النسائي للقوات المسلحة. pic.twitter.com/KJj1RCUP2b — وزارة الدفاع 🇸🇦 (@modgovksa) September 1, 2021

ويشار إلى أن الدورة بدأت في مركز تدريب الكادر النسائي للقوات المسلحة السعودية، واستمرت لمدة 14 أسبوعا.

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