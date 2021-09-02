الرئيس الفلسطيني: موقف الإدارة الأمريكية الحالية جيد وهي مع حل الدولتين

أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أن "موقف الإدارة الأمريكية الحالية موقف جيد، وهي مع حل الدولتين وعدم التوسع الاستيطاني، وضد الأعمال أحادية الجانب".

وقال عباس، خلال لقائه في مقر إقامته بالقاهرة، عددا من الإعلاميين المصريين، إن الاتصالات مستمرة مع الإدارة الأمريكية وأنها أعلنت عن قرارها بإعادة فتح قنصليتها في القدس الشرقية، وذلك حسب " وكالة الأنباء الفلسطينية ".

وعن حركة حماس، أكد الرئيس الفلسطيني، "ضرورة اعتراف حركة حماس بالشرعية الدولية". وقال: "إذا اعترفت بتلك الشرعية نستطيع تشكيل حكومة وحدة وطنية فوراً"، مؤكدا عدم إجراء أي انتخابات فلسطينية دون القدس.

وأعرب عباس عن رفضه للأفكار التي تنادي بإجرائها في القدس عن طريق الهاتف أو الإنترنت، مشدداً على أنه لا بد من أن تكون صناديق الاقتراع داخل القدس كما حدث في جميع الانتخابات السابقة لتأكيد السيادة على الأرض.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، قال أمس الأربعاء، إن بلاده تعتقد أن خطة الإدارة الأمريكية لإعادة فتح قنصليتها في القدس الشرقية لتقديم الخدمات للفلسطينيين هي فكرة سيئة، مشيرا إلى أن إسرائيل تهدف إلى الحفاظ على الهدوء ومواجهة التهديدات في قطاع غزة.

وطلب رئيس الوزراء الإسرايلي نفتالي بينيت من الإدارة الأمريكية تأجيل إعادة افتتاح القنصلية إلى ما بعد إقرار الموازنة العامة في إسرائيل خشية أن يؤثر ذلك على تشكيلته الحكومية.

وكانت الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة دونالد ترامب، قد أغلقت القنصلية ودمجت عملها ضمن نشاط السفارة الأمريكية بعد نقلها من تل أبيب إلى القدس.

**يمكنك متابعة المزيد من أخبار فلسطين اليومم عبر موقع سبوتنيك.