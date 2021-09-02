القاهرة تستضيف قمة ثلاثية لقادة مصر والأردن وفلسطين

صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية المصرية بأن بلاده تستضيف، اليوم الخميس، قمة ثلاثية تجمع مصر بالأردن وفلسطين.

وقال راضي عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: "يستقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الملك عبد الله الثاني ملك الاردن والرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين وذلك لعقد قمة ثلاثية مصرية اردنية فلسطينية بمقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية".

ونقلت صحيفة "فيتو" عن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، حديثه خلال لقاء في مقر إقامته بالقاهرة، أعرب فيه عن تقديره للجهود المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومواقف مصر الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة ودورها الريادي بخدمة القضية الفلسطينية، مشددا على أهمية الاستمرار في التنسيق والتواصل الدائم بين البلدين، بما يخدم مصالح الأمة وقضاياها المشتركة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وأدان الرئيس الفلسطيني السياسة الإسرائيلية واصفا إياها بـ"الجرائم الإسرائيلية المتواصلة ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، والتي أدت إلى ارتقاء عشرات الشهداء، واستمرار التوسع الاستيطاني، وهدم بيوت المواطنين، وتهديد عائلات الشيخ جراح، وسلوان، وبطن الهوى، والخليل والأغوار، بالطرد من منازلهم ومزارعهم، والاستيلاء على أراضيهم".

وكان عباس قد وصل خلال الساعات الماضية إلى مصر وكان في استقباله الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ودياب اللوح سفير دولة فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية.