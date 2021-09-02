رئيس وزراء الكويت: لن أقبل العودة إلى المعاملات الورقية

قال رئيس الوزراء الكويتي، صباح خالد الحمد الصباح، إنه لن يقبل العودة إلى المعاملات الورقية، وذلك بعد بدء العمل بتطبيق "سهل"، المختص بالمعاملات المالية الرقمية.

جاء ذلك خلال لقاء عقده الصباح، اليوم الخميس، حضره قياديون في الدولة تحت عنوان (الكويت ما بعد الجائحة) في مركز جابر الأحمد الثقافي.

سمو رئيس مجلس الوزراء : هناك أمران لن أقبل بهما بعد بدء تطبيق (سهل) الأول الرجوع إلى المعاملات الورقية والثاني هو عدم تحقيق التطبيق للأهداف المرجوة منه وأي جهة حكومية سوف تتهاون سيتحمل قياديوها المسؤولية#الكويت #كونا pic.twitter.com/Rf9dts5mXJ — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) September 2, 2021

وقال رئيس الوزراء الكويتي إن هناك أمرين لن أقبل بهما بعد بدء تطبيق "سهل"، مشيرا إلى أن الأمر الأول هو الرجوع إلى المعاملات الورقية، بينما الأمر الثاني هو ألا يتمكن التطبيق من تحقيق الأهداف المرجوة منه.

وحذر الصباح من أن أي جهة حكومة ستتهاون في تطبيق التعليمات الجديدة سيتحمل مسؤلوها مسؤولية ذلك التهاون، مشددا على أهمية الالتزام بالإجراءات الحكومية للتحول الرقمي.