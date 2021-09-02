السيسي يؤكد استمرار مصر بجهودها الدؤوبة في كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، "استمرار مصر في جهودها الدؤوبة في كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وذلك بالتنسيق الوثيق مع الأشقاء الفلسطينيين، بهدف مساعدة الشعب الفلسطيني على استعادة حقوقه المشروعة وفق مرجعيات الشرعية الدولية".

وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، خلال استقباله اليوم الخميس في قصر الاتحادية الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على أهمية تكاتف كافة الجهود خلال المرحلة المقبلة من أجل دعم الموقف الفلسطيني تجاه التسوية السياسية، والدفع نحو استئناف المفاوضات، فضلاً عن تثبيت الهدنة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وذلك بالتوازي مع العمل على تحقيق وحدة الصف الفلسطيني من خلال إتمام عملية المصالحة والتوافق بين جميع القوى والفصائل الفلسطينية، ودعم السلطة الفلسطينية ودورها في قطاع غزة، وكذا تحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية والاقتصادية بالقطاع.

من جانبه، أعرب عباس، عن تقديره لجهود مصر الحثيثة ومساعيها المقدرة في دعم القضية الفلسطينية، مشيداً بالدور التاريخي في هذا الصدد وما يتميز به من ثبات واستمرارية بهدف التوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، والذي تجلى مؤخراً في الدور المصري الرئيسي في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، وما تبعه من مبادرة الرئيس المصري لإعادة إعمار غزة.

ونوه الرئيس الفلسطيني إلى ما يعكسه ذلك من عمق وخصوصية العلاقات المصرية الفلسطينية في ظل ما يجمع بين الشعبين من روابط ممتدة، ومن ثم حرصه الشخصي على التشاور والتنسيق المتواصل مع السيد الرئيس بشأن مجمل الأوضاع الفلسطينية ومحددات الموقف الفلسطيني للتسوية.

وقالت الرئاسة المصرية، في بيان لها، إن لقاء السيسي وعباس "تناول تباحث آخر مستجدات القضية الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الأوسط"، مؤكدة أن الرئيسين اتفقا على مواصلة التشاور والتنسيق المكثف بينهما إزاء مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك من أجل متابعة الخطوات المقبلة فيما يتعلق بمساندة القضية الفلسطينية في مختلف المحافل وعلى كافة الأصعدة.

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