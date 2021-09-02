محمد بن زايد: الإعلان عن 50 مشروعا وطنيا خلال الشهر الجاري

وعد محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، بالإعلان عن عشرات المشاريع الجديدة، التي سيتم افتتاحها خلال شهر سبتمبر/ أيلول الجاري.

وكتب ابن زايد، على "تويتر"، اليوم الخميس: "سيتم الإعلان عن 50 مشروعا وطنيا خلال سبتمبر الجاري".

50 مشروعا وطنيا سيتم الإعلان عنها خلال سبتمبر الجاري..ستشكل إضافة نوعية لمسيرتنا وركيزة للانطلاق نحو مزيد من التطور لصالح أجيالنا القادمة ، أدعو أبناء الوطن إلى المشاركة في إنجازها ومضاعفة الجهود لتعزيز المكتسبات والتعامل مع التحديات بإيجابية وتحويلها إلى فرص للابتكار والإبداع. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) September 2, 2021

ولفت ولي عهد أبوظبي، إلى أن تلك المشروعات تشكل إضافة نوعية لمسيرة الإمارات وركيزة انطلاق نحو مزيد من التطور لصالح الأجيال المقبلة.

ووجه محمد بن زايد رسالة إلى من وصفهم بـ "أبناء الوطن" إلى المشاركة في إنجاز تلك المشروعات وبذل جهد أكبر لتعزيز المكتسبات.

وأكد ولي عهد أبوظبي على أهمية التعامل مع التحديات بإيجابية وتحويل تلك التحديات إلى فرص للابداع والابتكار.