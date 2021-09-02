سعوديون يجمعون نحو مليوني دولار لإنقاذ 6 مقيمين من الإعدام في الطائف

في وقفة إنسانية، دفع مواطنون من محافظة الطائف السعودية، نحو 8 ملايين ريال سعودي (ما يعادل مليوني دولار تقريبا)، لفك رقبة 6 مقيمين من جنسيات مختلفة من القصاص، بعد أن تورطوا في جرائم قتل.

ووفقا لصحيفة "عكاظ" المحلية، فإن لجنة إصلاح ذات البين في المحافظة أشارت إلى أن مواطني ومواطنات المحافظة، جمعوا أموال الديات لجميع قضايا القتل، في موقف إنساني يهدف للمحافظة على حياة الإنسان.

وأشارت إلى أن جميع أصحاب القضايا غادروا إلى بلدانهم بعد الإفراج عنهم، عقب أن تولت اللجنة مهام إنهاء ملفات القضايا بعد بحثها مع ذوي القتلى ودفع الدية لهم مقابل التنازل.

وأشارت الصحيفة إلى أن القضايا تعود إلى مقيمين من السودان ومصر واليمن وفلسطين تورطوا في قتل مواطنين.

ونقلت الصحيفة عن مدير عام لجنة إصلاح ذات البين بمحافظة الطائف أحمد حسن الزهراني، قوله إن "اللجنة تعمل مع جميع الأطراف سواء أكانوا من المواطنين أم المقيمين"، مؤكدا أن اللجنة تنظر في جميع القضايا، التي من الممكن العمل على الإصلاح فيها، والحصول على تنازل الأطراف.

وأشار إلى أن اللجنة بذلت جهودا في سبيل السعي إلى الإصلاح بين الناس، والتركيز على قضايا عتق الرقاب، منوها إلى أن "أبناء وبنات الوطن سارعوا إلى دفع الديات من خلال القنوات الرسمية... إدراكا منهم لأهمية الأمر".