العراق يتواصل مع إيران لبيان سبب خفض إمدادات الغاز الذي تسبب في عجز إنتاج الكهرباء بالبلاد

أعلن المتحدث باسم وزارة الكهرباء في العراق أحمد موسى، اليوم الخميس، أن بلاده تجري اتصالات مع السلطات الإيرانية لمعرفة سبب خفض كميات الغاز الإيراني الواصلة إلى بعض محطات الإنتاج في البلاد، الأمر الذي تسبب في فقدان شبكة الكهرباء أكثر من 5 آلاف ميغاوات.

بغداد- سبوتنيك. وقال موسى في تصريح لسبوتنيك "لحد الآن لا نعلم أسباب انحسار الغاز من الجانب الإيراني، أجرينا اتصالات دبلوماسية مع السفارة الإيرانية ووزارة الطاقة الإيرانية وأعلمنا مكتب السيد رئيس الوزراء بضرورة أن يكون هناك بيان لمعرفة الأسباب التي أدت إلى تخفيض الغاز من قبل شركة الغاز الإيرانية بهذا الشكل".

وأضاف أن "نسبة الغاز المدفوع كانت 49 مليون متر مكعب يوميا وانحسرت إلى 8 ملايين متر مكعب".

وعن البدائل المتوفرة أمام وزارة الكهرباء العراقية، بين موسى أن "البدائل أن ننسق مع وزارة النفط العراقية لتجهيزنا بالوقود البديل لحين استقرار إطلاقات الغاز من الجانب الإيراني "، لافتا إلى أن "نزول إطلاقات الغاز وانحسارها بهذا الشكل أثرت علينا بشكل سلبي وأدت إلى خروج ما يقارب 5500 ميغاوات عن الخدمة".

وحول ما كشفته وسائل إعلام عن أن إيران خفضت إمداد الغاز بسبب رفض العراق دخول أعداد كبيرة من الزائرين الإيرانيين في زيارة أربعينية الإمام الحسين ( زيارة دينية ) ، قال موسى إن "وزارة الكهرباء غير معنية بهذا الشأن، نحن جهة فنية تتعامل وفق مردودات الغاز واتفاقيات وبروتوكولات تجاه محطات الكهرباء وهذه الأسباب ليست قدر تعلق الأمر بوزارة الكهرباء".

وهذه ليست المرة الأولى التي تنخفض فيها إمدادات الغاز الإيراني إلى العراق لتشغيل محطات الإنتاج، وذلك لوجود متأخرات مالية لإيران لدى الجانب العراقي.

ويعتمد العراق على الغاز الإيراني لتشغيل عدد كبير من محطات إنتاج الكهرباء في مناطق وسط وجنوب البلاد التي تعاني نقصاً في إمدادات الطاقة الكهربائية منذ العام 1990 عقب فرض الأمم المتحدة حصاراً على العراق، وتفاقمت المشكلة بعد العام 2003، وازدادت ساعات انقطاع الكهرباء إلى ساعات طويلة، الأمر الذي زاد من اعتماد الأهالي على مولدات الطاقة الصغيرة والأهلية.

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