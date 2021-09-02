الصحة السعودية توجه 8 إرشادات للوقاية من درجات الحرارة العالية

وجهت هيئة الصحة العامة السعودية، اليوم الخميس، 8 إرشادات ونصائح مهمة للوقاية من درجات الحرارة العالية.

وذكرت الهيئة في تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، مساء اليوم الخميس، أنه يجب اتباع إرشادات معينة للتقليل من خطورة درجات الحرارة العالية.

ومن بين تلك الإرشادات التي نشرتها الهيئة السعودية، ارتداء الملابس الفضفاضة والخفيفة، والبقاء في الأماكن الباردة، مع ضرورة تجنب شرب السوائل التي تحتوي على كميات كبيرة من السكر.

فيما طالبت هيئة الصحة العامة السعودية بشرب كميات كبيرة من السوائل، خاصة المياه، مع حماية الجسم بتغطية الأماكن الظاهرة منه، وتجنب ترك أي شخص في السيارة، ودعت الهيئة السعودية إلى الاسترخاء خلال الأوقات الحارة في اليوم، مع عدم التردد في طلب المساعدة الطبية عند الشعور بالإعياء.

ويشار إلى أن بعض مناطق المملكة العربية السعودية قد شهدت أجواء شديدة الحرارة، خلال الأيام الماضية، وفقا لبيانات المركز الوطني للأرصاد، الذي لفت إلى أن بعضها اقترب من تسجيل 50 درجة مئوية.

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