ثمن باهظ تكلفة ترميم أهم ما حطمه "داعش" في نينوى شمالي العراق

كشفت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق"UNDP"، زينة علي أحمد، ضمن حوار أجرته معها مراسلة "سبوتنيك" في بغداد، اليوم الخميس، عن تكلفة إعادة تأهيل وبناء المستشفيات والمراكز الصحية التي دمرت على يد تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، في نينوى شمالي العراق.

وبيّنت علي أحمد، أن "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي استثمر حوالي 80 مليون دولار في إعادة تأهيل أو إعادة بناء المستشفيات والمراكز الصحية في نينوى، ومركزها الموصل التي تعد ثاني أكبر مدن البلاد سكانا بعد العاصمة، بتمويل من العديد من المانحين وخاصة حكومات ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة".

وأعلنت علي أحمد في حوار سينشر لاحقا اليوم الخميس، أن "برنامج الأمم المتحدة ركّز على إعادة تأهيل وبناء 11 مستشفى وجناحا استشفائيا في نينوى حتى الآن، منها المستشفيات العامة في الحمدانية والقيارة جنوب شرقي الموصل مركز المحافظة".

وأضافت: "كما قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (شبكة تطوير عالمية تابعة للأمم المتحدة اختصارها "UNDP")، أيضاً بإعادة تأهيل 46 مركزاً صحياً عاماً في جميع أنحاء نينوى".

الجدير بالذكر، أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أكمل قرابة 200 مشروع خاص بالبنية التحتية للمياه في كل أنحاء المناطق المحررة في الأنبار وديالى وكركوك ونينوى وصلاح الدين، ضمن برنامج إعادة الاستقرار، كما وفر لأكثر من 3.5 مليون نسمة تحسين إمكانية الحصول على المياه، فيما يجري العمل أيضاً في 50 مشروعاً آخر.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد.