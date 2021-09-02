إعلام: بايدن يؤكد عدم الضغط على إسرائيل بشأن أسلحتها النووية

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أكد التزام بلاده بتفاهمات استراتيجية سابقة مع إسرائيل حول ترسانتها النووية.

ونقل الموقع الإلكتروني العبري واللا، مساء اليوم الخميس، عن مسؤول إسرائيلي لم يذكر اسمه، في تقرير مطول له، أن الرئيس بايدن قد وقَّع على تفاهمات سابقة مع إسرائيل بشأن الحفاظ على ترسانة إسرائيل النووية، وعدم الضغط عليها.

وأكد الموقع أن هذا التوقيع أو تلك الخطوة جاءت خلال الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، إلى العاصمة الأمريكية، واشنطن، الأسبوع الماضي، وبحث خلالها عدة ملفات وقضايا مع الرئيس جو بايدن.

وأشار الموقع الإلكتروني العبري إلى أن البيت الأبيض ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي رفضا التعليق على التقرير.

وذكر الموقع أن التفاهمات التي وقعها أو أيدها الرئيس بايدن، سبق التوصل إليها في العام 1969 بين رئيسة الوزراء الإسرائيلية، غولدا مائير، آنذاك، والرئيس الأمريكي، ريتشارد نيكسون، حيئنذ، وهي التفاهمات التي تقضي بعدم ضغط واشنطن على تل أبيب للانضمام إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، مع اشتراط اتباع إسرائيل لسياسة أو استراتيجية "الغموض النووي".

بالفيديو: تصريحات رئيس الوزراء بينيت في ختام زيارته إلى واشنطن: "حققنا جميع أهداف الزيارة واتفقنا مع الأمريكيين على عمل استراتيجي مشترك من أجل وقف السباق الإيراني نحو الذرة. حققنا خطوة ملموسة فيما يخص التزود بالأسلحة وتعزيز القدرات العسكرية الإسرائيلية". pic.twitter.com/Tme9gcoqxJ — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) August 29, 2021

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، قد وصف اللقاء مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأسبوع الماضي، بأنه "دافئ ومثمر"، مشيرا إلى أنه تم تحقيق جميع الأهداف التي حُددت قبل الزيارة.

وأضاف رئيس الحكومة الإسرائيلية أن "جميع الأهداف التي تم تحديدها قبل الزيارة وما بعدها قد تحققت".

قال رئيس الوزراء بينيت للرئيس بايدن: "الموضوع الرئيس الذي نبحثه اليوم هو السباق الإيراني نحو امتلاك الأسلحة النووية. تحدثت عن ذلك داخل الغرفة وسعدت بسماع أقوالك الواضحة الذي كان مفادها أن إيران لن تتمكن من التوصل إلى أسلحة نووية. pic.twitter.com/vLSlCq08pL — رئيس وزراء دولة إسرائيل (@Israelipm_ar) August 28, 2021

وتابع بينيت: "اتفقنا مع الأمريكيين على التعاون الاستراتيجي الهادف إلى وقف السباق النووي الإيراني. لقد اتخذنا خطوة مهمة في تجهيز إسرائيل وبناء قوتها".

وأطلع رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على استراتيجية بلاده الجديدة بشأن إيران.

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