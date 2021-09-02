رغد صدام حسين تروي لأول مرة ذكريات الثوب الأحمر وهدية والدها لها قبل الحرب مع إيران

روت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، ذكريات جديدة عن والدها، بمناسبة ذكرى عيد ميلادها في 2 سبتمبر/ أيلول.

وأشارت في بيان لها عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" والوحيد لها على مواقع التواصل الاجتماعي أن شهر سبتمبر شهد ولادة الكثير من أفراد عائلتها، أبناءا وأحفادا، كما أنها تزوجت من حسين كامل في هذا الشهر.

ثم كشفت رغد صدام حسين عن واقعة حفل عيد ميلادها الذي سبق حرب العراق مع إيران، التي استمرت من22 أسبتمبر عام 1980 حتى 8 أغسطس/آب 1988، وعن هدية والدها الرئيس الراحل، صدام حسين، لها عندما حضر إلى القصر الجمهوري في كرادة مريم لتناول الغذاء.

وقالت متذكرة:

"أخذ أبي يناديني أبوالرغد أبو الرغد، فهبطت مسرعة وكنت مستعدة لحفلة المساء من أجل قضاء هذا اليوم مع صديقات المدرسة، كانت الساعة الثانية ظهرا وكان والدي ينتظرني أسفل السلم في منزل أهلي القديم في منطقة القصر الجمهوري، المنطقة الجميلة المليئة بالبطولات والفخر للعراقيين وتاريخهم، المنطقة التي صار يطلق عليها اسم (الخضراء) وسط تاريخ أغبر لا يمت بأي صلة للخضار والأصالة".

وتابعت: "كان والدي مبتسما وحاملا علبة صغيرة بيده، عندما وصلت قبلني وهنأني بيوم ميلادي وسألني عن التحضيرات لهذا اليوم.. ابتسمت خجلة وأخذت أسرد له التفاصيل بشكل واضح ومختصر، فتح العلبة وهو ينظر إلي مبتسما، وكان بداخل العلبة خاتم جميل به حجر دائري ارتديته في الحال وكنت سعيدة جدا بذلك الخاتم".

وأردفت رغد صدام حسين: "احتفلت في المساء مع الأصدقاء وبعض المقربين من الوالدة، وكنت أرتدي ثوبا أحمرأ وكان أول ما ارتديت من تصميمي ولأني وهذه المعلومة لا يعلمها كثيرون أصمم ملابسي في بعض الأحيان وأغير من تصميم الملابس الجاهزة أحيانا أخرى".

بعد ذلك تطرقت ابنة الرئيس العراقي الراحل إلى الحرب العراقية الإيرانية، قائلة: " بعد أيام ليست بعيدة شنت إيران عدوانها على وطننا واندلعت الحرب التي استمرت 8 سنوات، تلك الحرب التي انتقدها البعض واعتبر البعض الاخر ان لاداعي لها رغم ـن دلالاتها وأسبابها معروفة وواضحة للجميع".

وواصلت أنه "اتضح وبمرور السنين أن رؤية الوالد (صدام) لوضع المنطقة وما يخطط لها كان أكثر عمقا وشمولية من الآخرين.. وكان يعلم أن احتلال المنطقة مخطط له من قبل الدول الكبرى .. قاتل الفارس البطل وجيشه المقدام وشعبه الصابر العدو بشجاعة منقطعة النظير وأوقف الحلم الفارسي وأطماعه التوسعية وأنتصرنا انتصارا كبيرا افتخرت به الامة العربية وألمنطقة كلها .. اليوم كلنا يتطلع الى البطل الذي يطوي صفحات الاحتلال وتداعياته والاطماع التوسعية في المنطقة".

ولفتت إلى أن العراق "مر بصعوبات كبيرة، إلا أن هذه المرحلة أصعب من كل ما مررنا به من مراحل لأن بعض من يحمل الجنسية العراقية كانوا جزءا مهما من هذه المرحلة، وهنا الصعوبة في خيانة الأرض والضمير والأهل وكل القوانين السماوية".

وأردفت رغد صدام حسين: "لا أعني إزاحة هؤلاء مستحيلة، بل العكس إزاحتهم أسهل مما يعتقده البعض أو مما يصوره لنا الآخرون.. هذه المرحلة إلى زوال بإذن الله لا محالة وكل المؤمنين ببلدهم يرون النور آخر النفق".

واندلعت الحرب الإيرانية العراقية بين العامين 1980-1988، وتوصف بأنها أطول نزاع عسكري في القرن العشرين.

ونشبت الحرب العراقية الإيرانية أو كما يطلق عليها في العراق قديما "قادسية صدام"، وفي إيران بحرب "الدفاع المقدس" يوم 22 سبتمبر/أيلول واستمرت حتى أغسطس/آب 1988.

ووصفت تلك الحرب بأنها الأكثر دموية، لأنها خلفت وراءها أكثر من مليون قتيل تقريبا، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وتسببت الحرب العراقية الإيرانية في خسائر مادية بالغة للبلدين، بلغت أكثر من 400 مليار دولار أمريكي.