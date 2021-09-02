إعلام: إسرائيل تقرر الإفراج عن الأسيرة أنهار الديك.. "قد تداهمها آلام المخاض بأي لحظة"

ذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، اليوم الخميس، أن محكمة عوفر العسكرية الإسرائيلية قررت الإفراج عن الأسيرة أنهار الديك.

وذكرت وكالة صفا، مساء اليوم الخميس، أن إسرائيل قررت الإفراج عن أنهار الديك بكفالة مالية قدرها 40 ألف شيكل، مع وضعها تحت الإقامة الجبرية بمنزل عائلتها غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وانتصرت انهار 🇵🇸

"قرار بالإفراج عن الأسيرة أنهار الديك من سجون الاحتلال بكفالة مالية قيمتها 40 ألف شيكل وإقامة جبرية بمنزل عائلتها".

مبروك لأنهار .. مبروك لفلسطين . pic.twitter.com/uuKmNGNIvO — Mohammed S AL-Namee 🇵🇸 (@moh_namee) September 2, 2021

وأفادت هيئة الأسرى في بيان لها أن المحكمة الإسرائيلية عقدت، أمس الأربعاء، جلسة للنظر في طلب إخلاء السبيل المقدم من محام الهيئة للإفراج عن الأسيرة الفلسطينية، أنهار الديك، فيما قرر القاضي إرجاء القرار النهائي ليوم الأحد المقبل.

انتصار الأم الفلسطينية أنهار الديك، بعد قرار الاحتلال الإسرائيلي الإفراج عنها من السجن مع اقتراب موعد ولادتها نتيجة ضغط شعبي عالمي 🇵🇸✌ pic.twitter.com/7w4DTKqDo6 — غزة الآن - Gaza Now #عاجل 🚨 (@GazaNownews) September 2, 2021

ونتيجة لجهود قانونية من قبل وكيل الدفاع، فقد نجح في انتزاع قرار بإخلاء سبيل الديك، حيث من المفترض الإفراج عنها اليوم الخميس من سجن الدامون.

#أنقذوا_أنهار_الديك .. وسم يتصدر منصات التواصل الاجتماعي تضامنا مع المعتقلة في سجون الاحتلال أنهار الديك، الحامل في شهرها التاسع والتي قد يداهمها المخاض في أية لحظة pic.twitter.com/2kSGmzhmyz — مجلة ميم (@MeemMagazine) August 27, 2021

ويشار إلى أن الأسيرة الفلسطينية، أنهار الديك (26عاما)، من قرية كفر نعمة غرب رام الله بالضفة الغربية، اعتقلت في الثامن من شهر مارس/آذار الماضي، وهو اليوم الذي يتزامن مع يوم المرأة العالمي، حيث كانت حاملا في شهرها الثالث، آنذاك، وقضت مدة سجنها بالسجون الإسرائيلية في ظروف صعبة، دون مراعاة حالتها الصحي.

حمد لله على سلامتك واخيرا أنهار خارج السجن #انهار_الديك pic.twitter.com/AgndqGZZkn — أحلام إياد 🇵🇸💜 (@Ahlamiyad2020) September 2, 2021

ويشار إلى أن أنهار الديك هي الحالة الفلسطينية التاسعة التي تضع مولودها في السجون الإسرائيلية، في حال عدم الإفراج عنها، فقد تداهمها آلام المخاض في أي لحظة.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار فلسطين الآن عبر سبوتنيك.