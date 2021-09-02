تسجيل
17:10 GMT02 سبتمبر/ أيلول 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    عبد الملك الحوثي

    الحوثي يتعهد بالسيطرة على مناطق اليمن وتحريرها من الوجود الأجنبي

    © AP Photo / Hani Mohammed
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/102807/71/1028077134_0:0:1200:675_1200x675_80_0_0_6b82a1da6a97bbe425888a4149e26af0.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202109021050020805-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A/

    تعهد زعيم جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، عبد الملك الحوثي، اليوم الخميس، بالسيطرة على كافة المناطق في اليمن، بما فيها الخاضعة للحكومة المدعومة من التحالف العربي الذي تقوده السعودية، وتحريرها من الوجود الأجنبي بما فيه القوات البريطانية التي وصلت مؤخراً.

    القاهرة - سبوتنيك. وجاء تعهد الحوثي، في كلمة متلفزة بثتها قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله" خلال مسيرات حاشدة دعت الجماعة إلى إقامتها في صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرتها، بمناسبة ذكرى مقتل الإمام زيد بن علي.

    وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني
    © Sputnik . Muhammed Hemeda
    وزير الإعلام اليمني: الحوثيين تنظيم إرهابي مثل القاعدة وداعش

    وقال الحوثي: "عندما دخل الأعداء إلى محافظة المهرة (شرق اليمن) ليجعلوا فيها قاعدة عسكرية أمريكية بريطانية، وأتى السعودي والإماراتي إلى المهرة وحضرموت وسقطرى وميون، نرى التراتبية في العمالة وطبيعة الأدوار في هذا العدوان (في إشارة إلى التحالف العربي)".

    وأضاف: "الذين هم من أبناء البلد وخانوا وطنهم وشعبهم وأمتهم ليسوا سوى أدوات رخيصة للمحتل الأجنبي يُقدمون هم في المعارك ليكونوا هم من يُقتل ويجرح ومن يضحي بنفسه وليأتي من خلفهم السعودي والإماراتي ومن خلفهما الأمريكي والبريطاني، سواء في قاعدة الريان في حضرموت أو في قاعدة الغيضة في المهرة أو في سقطرى أو في ميون".

    وتابع: "نحن نعي حقيقة هذه المعركة ونعي خطورة التفريط فيها، لأننا لو فرطنا لكانت القواعد العسكرية الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية في وسط صنعاء ومختلف بلدنا، في كل المناطق الاستراتيجية في هذا البلد ولأهانوا شعبنا".

    وأردف: "سنحرر كل بلدنا ونستعيد كل المناطق التي احتلها الأعداء من أجل أن يخضعوها للأمريكي والبريطاني والإسرائيلي، وسنكون حاضرين للتكامل مع كل أحرار أمتنا في قضاياها الكبرى".

    واستطرد عبد الملك الحوثي: "سنضمن لبلدنا أن يكون حراً مستقلاً لا يخضع لأي احتلال من أي عدو خارجي ولا يخضع لأي وصاية لا تحت البند السابع ولا التاسع، ولا تحت أي بند من البنود التي تكتب بأقلام الجائرين وبإملاءات الطغاة والمستكبرين".

    ومضى بالقول: "بهذه الروح الثورية والجهادية لا يمكن أن نقهر ولا نخضع للتبعية لأعدائنا الكافرين، لن نكون شحادين على أبواب أمراء آل سعود ولا آل نهيان ولا أي أحد في هذا العالم سنكون شعباً حرًا عزيزًا".

    وأكد زعيم "أنصار الله" مواصلة جماعته "مشوار التصدي للعدوان على بلدنا وفي نصرة قضايا الأمة"، مشدداً على "عدم التراجع عن ذلك".

    يمكنكم متابعة المزيد من أخبار السعودية الآن عبر سبوتنيك.

    انظر أيضا:

    الحوثي يدعو أمريكا والسعودية إلى الانسحاب من اليمن
    التحالف العربي: اعترض طائرة مسيرة ملغومة للحوثيين حاولت استهداف مطار أبها
    إدانة أوروبية للهجمات الحوثية "الخطرة" على المؤسسات السعودية
    وزير الإعلام اليمني: الحوثيين تنظيم إرهابي مثل القاعدة وداعش
    الكلمات الدلالية:
    السعودية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    صورة من الأقمار الصناعية ماكسار تظهر حجم تسرب زيت الوقود من محطة كهرباء في سوريا، 31 أغسطس 2021
    لقطات من الأقمار الصناعية... تنظيف ساحل المتوسط من تسرب نفطي في سوريا
    الهوية الأوروبية في خطر
    الهوية الأوروبية في خطر
    أفغانستان - كنز من المعادن
    أفغانستان كنز من المعادن
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك