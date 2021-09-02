الحوثي يتعهد بالسيطرة على مناطق اليمن وتحريرها من الوجود الأجنبي

تعهد زعيم جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، عبد الملك الحوثي، اليوم الخميس، بالسيطرة على كافة المناطق في اليمن، بما فيها الخاضعة للحكومة المدعومة من التحالف العربي الذي تقوده السعودية، وتحريرها من الوجود الأجنبي بما فيه القوات البريطانية التي وصلت مؤخراً.

القاهرة - سبوتنيك. وجاء تعهد الحوثي، في كلمة متلفزة بثتها قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله" خلال مسيرات حاشدة دعت الجماعة إلى إقامتها في صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرتها، بمناسبة ذكرى مقتل الإمام زيد بن علي.

وقال الحوثي: "عندما دخل الأعداء إلى محافظة المهرة (شرق اليمن) ليجعلوا فيها قاعدة عسكرية أمريكية بريطانية، وأتى السعودي والإماراتي إلى المهرة وحضرموت وسقطرى وميون، نرى التراتبية في العمالة وطبيعة الأدوار في هذا العدوان (في إشارة إلى التحالف العربي)".

وأضاف: "الذين هم من أبناء البلد وخانوا وطنهم وشعبهم وأمتهم ليسوا سوى أدوات رخيصة للمحتل الأجنبي يُقدمون هم في المعارك ليكونوا هم من يُقتل ويجرح ومن يضحي بنفسه وليأتي من خلفهم السعودي والإماراتي ومن خلفهما الأمريكي والبريطاني، سواء في قاعدة الريان في حضرموت أو في قاعدة الغيضة في المهرة أو في سقطرى أو في ميون".

وتابع: "نحن نعي حقيقة هذه المعركة ونعي خطورة التفريط فيها، لأننا لو فرطنا لكانت القواعد العسكرية الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية في وسط صنعاء ومختلف بلدنا، في كل المناطق الاستراتيجية في هذا البلد ولأهانوا شعبنا".

وأردف: "سنحرر كل بلدنا ونستعيد كل المناطق التي احتلها الأعداء من أجل أن يخضعوها للأمريكي والبريطاني والإسرائيلي، وسنكون حاضرين للتكامل مع كل أحرار أمتنا في قضاياها الكبرى".

واستطرد عبد الملك الحوثي: "سنضمن لبلدنا أن يكون حراً مستقلاً لا يخضع لأي احتلال من أي عدو خارجي ولا يخضع لأي وصاية لا تحت البند السابع ولا التاسع، ولا تحت أي بند من البنود التي تكتب بأقلام الجائرين وبإملاءات الطغاة والمستكبرين".

ومضى بالقول: "بهذه الروح الثورية والجهادية لا يمكن أن نقهر ولا نخضع للتبعية لأعدائنا الكافرين، لن نكون شحادين على أبواب أمراء آل سعود ولا آل نهيان ولا أي أحد في هذا العالم سنكون شعباً حرًا عزيزًا".

وأكد زعيم "أنصار الله" مواصلة جماعته "مشوار التصدي للعدوان على بلدنا وفي نصرة قضايا الأمة"، مشدداً على "عدم التراجع عن ذلك".

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