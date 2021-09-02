الدفاعات السعودية تعترض طائرة مسيرة مفخخة أطلقت باتجاه المملكة

أعلن التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، اليوم الخميس، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة كانت أطلقت باتجاه أراضي المملكة.

وحسب وكالة الأنباء السعودية، قامت الدفاعات السعودية باعتراض وتدمير الطائرة.

#عاجل #التحالف: الدفاعات السعودية تعترض وتدمر طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) September 2, 2021

وأضاف التحالف أن الطائرة أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه مدينة خميس مشيط.

واستنكر التحالف الهجوم، قائلا إن "محاولات المليشيا الحوثية عبثية وهمجية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية".

وأكد أن قوات التحالف العربي تتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية.

وتقود السعودية، منذ مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.

​في المقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.

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