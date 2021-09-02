الكاظمي: قمة بغداد وافقت على فتح صفحة جديدة مع سوريا وشهدت 6 مصالحات

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن الدول المشاركة في "مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة"، وافقت على فتح صفحة جديدة مع الجانب السوري، لافتاً إلى عقد "ست مصالحات بين دول المنطقة".

وقال الكاظمي في تصريحات لقناة "الشرق"، اليوم الخميس، إن المشاركين في "قمة بغداد"، التي عقدت في العاصمة العراقية، السبت الماضي، توافقوا على "بدء صفحة جديدة مع سوريا"، معتبرا أنه "لو حضرت سوريا لامتنعت دول أخرى عن الحضور".

وأضاف رئيس الوزراء العراقي أن "جهودا عراقية بذلت في القمة أدت لعقد ست مصالحات بين الدول المشاركة في القمة"، لافتا إلى "عقد كل من السعودية وإيران ومصر وقطر، لقاءات على هامش القمة، فضلاً عن لقاءات أخرى لم يعلن عنها".

وشهد العراق حدثا تاريخيا باستضافة عدد من قادة ومسؤولي الدول المجاورة حول طاولة حوار واحدة، يوم السبت، في مؤتمر للشراكة وحل الأزمات والتعاون ضد الإرهاب من أجل تأمين المنطقة وحماية استقرارها.

وطغى على المؤتمر قضية بروز تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا) على الساحة في أفغانستان مع انسحاب القوات الأجنبية.

وكان المشاركون في المؤتمر، دعوا في بيانهم الختامي إلى توحيد الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق استقرار المنطقة.