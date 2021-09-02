انطلاق تدريبات بحرية مشتركة بين مصر والإمارات

بدأت وحدات من القوات البحرية المصـرية، والإماراتية التدريب البحري المشترك "زايد 3"، على الأراضي الإماراتية.

وذكرت وكالة الأنباء الإمارتية، اليوم الخميس، أن التدريب الذي يستمر 10 أيام، يأتي في إطار سلسلة التمارين المدرجة في خطط تدريب كافة وحدات القوات المسلحة الإماراتية مع قوات الدول الشقيقة.

وأوضحت أن التدريب يأتي أيضا ضمن التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات العسكرية وامتدادا لتدريب " زايد 1 " الذي أجراه البلدان في 2014 وتدريب "زايد 2 " في 2017.

ويتضمن تدريب " زايد 3 " تدريب القوات البرية والقوات الجوية والدفاع الجوي بين البلدين.

ويهدف التدريب لتوطيد علاقات التعاون العسكري بين القوات البحرية لدولة الإمارات ونظيرتها المصرية. ويشمل التمرين العديد من التدريبات المشتركة والمناورات التكتيكية وفق تسلسل مجريات التمرين.