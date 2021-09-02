الجيش اليمني: مقتل 10 حوثيين في معارك شرق الجوف

أعلنت وزارة الدفاع اليمنية في الحكومة المعترف بها دولياً، اليوم الخميس، إحباط قواتها لمحاولة تقدم لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) إثر معارك في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

القاهرة - سبوتنيك. وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة التابع لوزارة الدفاع اليمنية، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إن: "الجيش الوطني والمقاومة الشعبية (كيان قبلي موالٍ للجيش)، كسروا هجوماً للحوثيين في جبهة الشهلا شرق مدينة الحَزم (مركز محافظة الجوف)".

وأضاف بأن "المعارك انتهت بفرار الحوثيين نحو منطقة بِير المرَازِيق بعد مقتل ما لا يقل عن 10 من عناصرهم وجرح آخرين"، مشيراً إلى "تدمير آلية وإعطاب أخرى للحوثيين بقصف مدفعي دقيق للجيش".

من جهة ثانية، ذكر تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم جماعة الحوثيين، أن التحالف العربي نفذ 14 غارة جوية على معسكر اللبنات في مديرية الحَزم مركز المحافظة الحدودية مع السعودية، دون إيراد تفاصيل إضافية عن وقوع خسائر جراء القصف الجوي المكثف.

ويوم الجمعة الماضية، قال الجيش اليمني إن التحالف العربي أوقع 20 قتيلاً من جماعة الحوثيين في غارات جوية استهدفت تجمعاً لمسلحي الجماعة في جبهة الشهلا شرق مدينة الحَزم.

وفي 18 آب/ أغسطس الماضي، أعلنت قوات الحكومة اليمنية السيطرة على مواقع استراتيجية أبرزها سلسلة جبال قبيان في جبهة القعيف التابعة إدارياً لمديرية بَرط العنان شمال غربي الجوف، بعد معارك عنيفة مع جماعة الحوثيين.

وتدور معارك كرٍ وفر في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية، منذ سيطرة جماعة الحوثيين مطلع آذار/ مارس العام الماضي على مدينة الحَزم مركز محافظة الجوف بما فيها مبنى المجمع الحكومي ومقر قيادة المنطقة العسكرية السادسة.

وتسعى قوات الحكومة المعترف بها دولياً، إلى التقدم واستعادة المدينة الاستراتيجية، في ظل مقاومة عنيفة من مقاتلي الجماعة.