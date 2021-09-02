تسجيل
20:04 GMT02 سبتمبر/ أيلول 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    عملية عسكرية لقوات الجيش العراقي في منطقة القيارة في العراق

    لماذا قررت الحكومة العراقية عودة التجنيد الإلزامي بالجيش"خدمة العلم"؟

    © AFP 2021 / Ahmad Al-Rubaye
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202109021050021429-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%86%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%9F/

    بعد ثمانية عشر عاما من قيام الحاكم العسكري الأمريكي "بول بريمر" بحل الجيش العراقي وإلغاء التجنيد الإلزامي عقب احتلال البلاد العام 2003، أقرت الحكومة العراقية قانونا بعودة "خدمة العلم".

    فما هى أهداف القرار وهل تعارضه المليشيات المسلحة ومن يحوزون السلاح المنفلت في العراق؟.

    يرى مراقبون أن تلك الخطوة ضرورية لإعادة العقيدة العسكرية مجددا إلى الجيش العراقي وتعميق الانتماء لدى الشباب، بجانب تحجيم الدور الذي تقوم به الفصائل والمليشيات المسلحة التي تعد جيوشا منفصلة داخل البلاد، لكن تلك الخطوة سوف تقابلها الكثير من المعوقات والعقبات من جانب تلك المليشيات التي التي تريد البقاء على حالها وسيطرتها على البلاد وعلى القرار العراقي.

    تحرير نينوى من قبضة داعش
    © Sputnik
    ثمن باهظ تكلفة ترميم أهم ما حطمه "داعش" في نينوى شمالي العراق
    بداية يقول، ثائر البياتي، أمين سر جبهة الخلاص العراقي للحرية والسلام- أمين اتحاد القبائل العربية بالعراق، إن التجنيد الإلزامي هو خطوة مهمة للمشاركة المجتمعة، وبشكل خاص بالنسبة للشباب من أجل تنمية الشعور بالمسؤولية تجاه الوطن وحس المشاركة في حمايته، علاوة على تقوية روابط أبناء الوطن من خلال حياة العسكرية وخدمة العلم ومساواة الجميع بهذه الخدمة.

    صعوبة تحقيقه

    وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، لكن هذا القرار من غير الممكن تحقيقه في ظل الوضع القائم، والفوضى السياسية والأمنية والاقتصادية التي يعيشها العراق تحت حكم ليس له القدرة على التحكم بعنصر من المليشيات، أو موظف مرتبط بالأحزاب الكبيرة أو النظام الإيراني، بل هناك سبب أقوى يقف عائقا أمام تحقيق القرار، وهي المليشيات الولائية التي تعتبر المؤسسات الرسمية خطر عليها، إن تم تفعيل دورها بشكل حقيقي.

    وأشار أمين سر جبهة الخلاص إلى أن مشكلة العراق كبيرة، وتحتاج إلى قرار دولي لإعادة ترتيب البيت العراقي، والفوضى التي خلقتها الإدارة الأمريكية في العراق من خلال احتلاله، وبناء عملية سياسية فاشلة، وتسليمه إلى إيران وأدواتها في الحكم والسلطة حتى وصلت البلاد إلى طريق مسدود، وأصبح الجميع ينتظر الانفجار المتوقع بأي لحظة والحرب الأهلية بين الشعب والأحزاب ومليشياتها.

    الجيش والمليشيات

    اجتماع القادة والزعماء في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة
    © REUTERS / IRAQI PM MEDIA OFFICE
    الكاظمي: قمة بغداد وافقت على فتح صفحة جديدة مع سوريا وشهدت 6 مصالحات
    وأوضح البياتي، أن المؤسسة العسكرية تم إضعافها أمام قدرات المليشيات المتنامية، الأمر الذي تسبب في إحداث شرخ داخل المؤسسة بين ضباط تخرجوا من مؤسسات عسكرية وبين ضباط دمجو بالجيش والأجهزة الأمنية من قبل الأحزاب، وهذا أيضا ينذر بخطر الانفجار.

    واختتم البياتي بقوله، الخلاصة: أن الوضع في العراق مهيأ لانتفاضة كبرى تزيح كل ماهو موجود على الساحة، وهذا متوقع من خلال دراسات واقع الحال على الأرض وهوما يفكر به الجميع، وأصبح الرعب والخوف الذي تعيشه الطبقة السياسية واضح للعيان نتيجة للوضع الذي تعيشه البلاد.

    وحدة الصف

    بدوره يقول أستاذ العلوم السياسية بجامعة بغداد، والسفير السابق بالخارجية العراقية، قيس النوري: أدركت السلطة الحاكمة مؤخرا أهمية المؤسسة العسكرية في بناء شخصية الشباب، بعد أن شاعت حالات الانفلات والضياع وسط هذه الشريحة الهامة في المجتمع، كون الانخراط في التدريب العسكري والمعنوي يساهم بشكل فاعل في صقل شخصية الشباب، مثلما يؤثر بشكل واضح في بناء لحمة وطنية تتجاوز الحالات المرضية، مثل الشعور الطائفي والمناطقي.

    حرب الخليج عام 1990
    © AP Photo / Bob Daugherty
    العراق يتوقع إتمام سداد تعويضات حرب الكويت بنهاية الربع الأول من العام المقبل
    وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، كل ما يحدث اليوم وما هو سائد، عبارة عن نتاج طبيعي ومحصلة للسياسات والممارسات المقيتة التي تنتهجها وبشكل مقصود الأحزاب والكيانات الطائفية، التي ساهمت في تفتيت التجانس المجتمعي منذ الاحتلال الأميركي الإيراني المشترك للعراق، والذي استهدف بالأساس تمزيق الوحدة الوطنية المجتمعية.

    عقبات كثيرة

    وتوقع النوري، أن يلاقي هذا القرار الكثير من العقبات لغرض تعطيله، و التي سوف تفتعلها القوى المتنفذة، كون هذا القرار في حالة تنفيذه سوف يتقاطع مع توجهات القوى الطائفية، التي تسعى للإبقاء على الحالة التي تعيشها اليوم من امتلاك و سيطرة على القوات المسلحة.

    أعلن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي الثلاثاء الماضي إقرار خدمة العلم الإلزامية في البلاد لتكريس القيم الوطنية.

    وقال الكاظمي عبر حسابه الشخصي في تويتر: "أنجزنا اليوم ما تعهدنا به منذ لحظة تسلمنا المسؤولية أمام شعبنا والتأريخ، بإقرار خدمة العلم التي ستكرس القيم الوطنية في أبنائنا".

    فرق الجيش العراقي تتسلم أسلحة من قوات التحالف الدولي
    © Photo / Iraqi Security Cell
    قوات التحالف الدولي تزود الجيش العراقي بأسلحة للفتك بـ"داعش"... صور
    وأضاف رئيس الحكومة العراقية: "طرحنا مشروع صندوق الأجيال الذي سيحميهم من الاعتماد الكامل على النفط، ومعا سنمضي إلى الانتخابات المبكرة وفاء للوعد".

    وأكد في نهاية تغريدته أن: "العراق خيارنا الوحيد".

    وقال مكتب الكاظمي في بيان، إن مجلس الوزراء وافق خلال جلسته الأسبوعية في بغداد على "مشروع قانون خدمة العلم، الذي دققه مجلس شورى الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب، ومن المنتظر أن يناقشه المجلس "البرلمان" في جلساته المقبلة تمهيدا لإقراره.

    وقد ألغيت الخدمة الإلزامية في العراق عام 2003 من قبل الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر، ويعتمد العراق الآن على جنود متطوعين برواتب تعتبر أعلى من رواتب بعض الموظفين المدنيين.

    وانطلقت شرارة الاحتجاجات العراقية في الأول من تشرين الأول/اكتوبر 2019 بشكل عفوي، ورفعت مطالب تنتقد البطالة وضعف الخدمات العامة والفساد المستشري والطبقة السياسية التي يرى المتظاهرون أنها موالية لإيران أو الولايات المتحدة أكثر من موالاتها  للشعب العراقي.

    انظر أيضا:

    ثمن باهظ تكلفة ترميم أهم ما حطمه "داعش" في نينوى شمالي العراق
    العراق يتواصل مع إيران لبيان سبب خفض إمدادات الغاز الذي تسبب في عجز إنتاج الكهرباء بالبلاد
    السعودية والعراق يوقعان اتفاقية جديدة ويتخذان قرارا بشأن منفذ جديدة عرعر
    حصيلة... نهوض مؤسسات لإنقاذ البشر من جحيم "داعش" في نينوى شمالي العراق
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    صورة من الأقمار الصناعية ماكسار تظهر حجم تسرب زيت الوقود من محطة كهرباء في سوريا، 31 أغسطس 2021
    لقطات من الأقمار الصناعية... تنظيف ساحل المتوسط من تسرب نفطي في سوريا
    الهوية الأوروبية في خطر
    الهوية الأوروبية في خطر
    أفغانستان - كنز من المعادن
    أفغانستان كنز من المعادن
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك