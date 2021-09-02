السعودية تسعى لزراعة 50 مليار شجرة باستضافة مبادرتين لمواجهة التغير المناخي

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، عن إقامة منتدى "مبادرة السعودية الخضراء" و"قمة الشرق الأوسط الأخضر"، في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، فقد وجهت المملكة الدعوات لعدد من رؤساء دول العالم والمسؤولين الحكوميين بجانب الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات لحضور الحدثين.

وتستضيف العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر/ تشرين الأول النسخة الافتتاحية لمنتدى "مبادرة السعودية الخضراء"، وقمة "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر".

وانطلاقا من حرص المملكة على مواجهة التغير المناخي، تستهدف المبادرتان زراعة 50 مليار شجرة في المنطقة وخفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 10% من الاسهامات العالمية.

ويأتي تنظيم السعودية لهذين الحدثين في إطار تصميمها على إحداث تأثير عالمي في مكافحة ظاهرة التغير المناخي وحماية الأرض والطبيعة.

ويهدف كذلك للإسهام بشكل فاعل في تحقيق الأهداف العالمية؛ بما يدفع عجلة مكافحة الأزمات المتعلقة بالمناخ بشكل منسق على المستوى الإقليمي والدولي.