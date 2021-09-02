انطلاق فعاليات "الإرباك الليلي" على حدود قطاع غزة لليوم السادس تواليا

بدأ العشرات من المتظاهرين الفلسطينيين في غزة، التوافد صوب مخيمات العودة الخمسة شرق القطاع، حيث انطلقت فعاليات الإرباك الليلي لليوم السادس على التوالي، حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك".

غزة- سبوتنيك. وقال شهود عيان من المشاركين في الفعاليات، إن مجموعات "الشباب الثائر" أشعلت إطارات السيارات وإلقاء قنابل الصوت شديدة الانفجار على طول الحدود في مناطق الإرباك الخمسة شرق قطاع غزة.

فيما أشارت مصادر إعلامية من مناطق الحدث الليلي، إلى إن طائرات دون طيار إسرائيلية أطلقت قنابل ضوئية وقنابل غاز مسيلة للدموع تجاه الشباب الثائر شرق قطاع غزة.

وصعد الفلسطينيون فعاليات الإرباك الليلي شرق قطاع غزة، التي بدأت يومها السادس مساء الخميس، رفضا لسياسات إسرائيل ومواصلة حصار قطاع غزة وكذلك تأخر عملية إعادة إعمار القطاع وإدخال الأموال القطرية.

وشهدت المناطق الحدودية لقطاع غزة توترا خلال الأيام الماضية، حيث اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، أدت إلى مقتل طفل فلسطيني وإصابة آخرين، كما أدت أيضا إلى مقتل جندي إسرائيلي أصيب برصاص قناص فلسطيني جنوب القطاع.

"الإرباك الليلي" يتضمن قيام مجموعات شبابية فلسطينية في قطاع غزة، بتنظيم تجمعات ليلية قرب الحدود مع إسرائيل، تتخللها إلقاء قنابل صوتية وإشعال إطارات المركبات، بهدف إزعاج جنود الجيش الإسرائيلي وسكان المستوطنات المتاخمة للحدود.

في وقت سابق من يوم أمس الأربعاء، أعلنت إسرائيل رفع بعض القيود الإضافية التي فرضتها على غزة، في أعقاب الحرب الأخيرة في أيار/ مايو المنصرم.

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