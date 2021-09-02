مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة: هناك تسييس للملف الكيميائي في سوريا

قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ، الخميس، إن "دولا غربية حوَّلت مجلس الأمن إلى وسيلة للتشهير بسوريا عبر تسييس قضايا فنية والتشكيك في تعاونها مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وكيل اتهامات باطلة وترويج الأكاذيب ضدها".

دمشق - سبوتنيك. وأضاف صباغ خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي أن "بلاده أعربت مرارا عن إدانتها الشديدة لاستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي كان وفي أي مكان وتحت أي ظروف وتأكيدها بأنها لم تعد تمتلك أي نوع من هذه الأسلحة".

وأشار صباغ إلى أن: "الإدارة الأمريكية تواصل نهجها العدواني باستخدام أدواتها العميلة المختلفة لشن حرب شرسة ضد الشعب السوري على كل الصعد".

وتابع مندوب سوريا الدائم، قائلا أن "سوريا تأسف لتشكيك بعض الدول بتعاونها مع منظمة الحظر وتقديم صورة غير صحيحة عبر استغلالها المسيس لجوانب إجرائية وفنية".

وأضاف صباغ أن: "هناك تلاعب بنصوص اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وتسييس لملف الكيميائي في سوريا وافتقار لمصداقية التقارير التي تصدر بشأنه".

وترفض سوريا أي محاولة لاتهام جيشها باستخدام أسلحة كيميائية ضد الشعب السوري، متهمة أمريكا وبعض الدول الغربية وتركيا بدعم مجموعات إرهابية تسعى لاستخدام أسلحة كيميائية في بعض مناطق محافظتي إدلب وحماة.

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