الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية غربي دمشق‎‎

تصدت قوات الدفاع الجوي السوري، صباح اليوم الجمعة، لأهداف إسرائيلية في أجواء الريف الجنوبي الغربي للعاصمة دمشق.

وقال مصدر أمني رفيع المستوى لـ"سبوتنيك" أن الدفاعات الجوية السورية، تتصدى في هذه الأثناء لصواريخ أطلقتها طائرات إسرائيلية معادية من أجواء الجمهورية اللبنانية، محاولة استهداف محيط العاصمة دمشق من الجهة الجنوبية الغربية.

وأكد المصدر أن صواريخ الدفاعات الجوي، تمكنت من التصدي لمعظم الصواريخ الإسرائيلية قبل الوصول إلى هدفها.

وأضاف المصدر: "تعمل الفرق الفنية على تقييم الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي".