البنتاغون ينفي تقارير حول تقليص الوجود العسكري الأمريكي في سوريا

نفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) تقارير تداولتها عدة وسائل إعلامية تتعلق بتقليص التواجد العسكري الأمريكي في سوريا.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية لوكالة "سبوتنيك": "الأمر ليس كذلك. معايير مهمتنا في سوريا لا تزال كما هي. اتصلنا هذا الصباح للتأكد ".

يذكر أن وسائل إعلام إيرانية قالت في وقت سابق أن القوات الأمريكية أخلت ثلاث قواعد في سوريا.

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