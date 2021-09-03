أبوظبي تستقبل المسافرين المطعمين من أنحاء العالم دون حجر صحي

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة في إمارة أبوظبي، اليوم الجمعة، أن الإمارة ترحب بالمسافرين الحاصلين على جرعتي لقاح كورونا من جميع أنحاء العالم، وغير المطعمين من الجهات المدرجة في "القائمة الخضراء"، دون حجر صحي.

© Sputnik . Mohammad Damour الإمارات توحد سعر اختبار كورونا بعد تخفيضه "، صباح اليوم الجمعة، بأن إمارة أبوظبي ترحب بالمسافرين المطعمين من جميع أنحاء العالم، مع إعفائهم من إجراءات الحجر الصحي، بداية من يوم الأحد المقبل، عملًا بإجراءات السفر المحدثة المتعلقة بالمواطنين والمقيمين والمسافرين القادمين إلى الإمارة من خارج البلاد، الخاصة بأزمة فيروس كورونا.

وتتبنى أبوظبي آلية مرنة تساعد المسافرين الدوليين على تسجيل شهادات التطعيم أو وثائق الإعفاء الصادرة عن بلدانهم، بهدف اعتمادها قبل 5 أيام من موعد سفرهم إلى أبوظبي.

وبحسب الإجراءات الجديدة، يجب على المسافرين المطعمين أي الحاصلين على جرعتي اللقاح، القادمين من الدول المدرجة في "القائمة الخضراء"، إبراز نتيجة سلبية لفحص كورونا، على أن تكون صادرة قبل 48 ساعة من موعد المغادرة، مع وجوب إجراء فحص ثان لدى وصولهم مطار أبوظبي، دون الخضوع للحجر الصحي.

واعتمدت إمارة أبوظبي نظام "المرور الأخضر" بداية من 20 أغسطس/آب الماضي، من أجل تنظيم دخول غالبية الأماكن العامة والمرافق السياحية والفعاليات المقتصرة على المطعمين والمعفيين، بشكل رسمي، من التطعيم، والأطفال دون 16 عاما.

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