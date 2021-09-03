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    السعودية تحدد موعدا لبدء رحلات الركاب البحرية مع مصر

    © AFP 2021 / BEHROUZ MEHRI
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    أفادت وسائل إعلام مصرية، أمس الخميس، بأن السعودية قررت السماح بعودة الرحلات البحرية المباشرة مع مصر.

    ونقلت صحيفة المصري اليوم، مساء أمس الخميس، عن شركة الجسر العربي المملوكة لدول مصر والأردن والعراق في بيان لها، أن السلطات السعودية قررت السماح بالسفر المباشر للمواطنين المصريين ممن تلقوا جرعتين من لقاح كورونا داخل المملكة، بالإضافة إلى الكوادر الطبية. 

    الرياض، المملكة العربية السعودية يونيو 2020
    © AFP 2021 / FAYEZ NURELDINE
    مصر: السعودية بدأت بتطبيق قرار جديد على العمالة الوافدة

    وأكدت شركة الجسر العربي أنه تحدد فجر الأربعاء المقبل، الموافق الثامن من الشهر الجاري، موعدا لإقلاع أولى الرحلات من ميناء الغردقة المصري إلى ميناء ضبا على اللنش السريع (القاهرة - الرياض)، على أن تكون الرحلات البحرية تباعا من ميناءي سفاجا والغردقة المصريين إلى ميناء ضبا السعودي.

    وكانت شعبة إلحاق العمالة في الخارج بغرفة القاهرة التجارية، قد أكدت يوم الاثنين الماضي، بأن السعودية ستسمح باستقبال مهن مصرية جديدة

    وأفاد فريد علي، نائب رئيس شعبة إلحاق العمالة المصرية بالخارج، بأن السعودية تسمح باستقبال 6 مهن من مصر، أهمها العاملين بالمنظومة الصحية، على رأسهم الأطباء، والتمريض، وفنيي الأشعة والتحاليل، فضلا عن عمال المصانع.

    وأكد فريد علي أن المملكة لم تحظر دخول العاملين بالمهن الطبية والصحية، رغم قرار وقف السفر إلى السعودية، بسبب جائحة فيروس كورونا، حيث وضعت الخارجية السعودية ضوابط لعودة الطيران الدولي للدول التى فرض عليها الحظر، على رأسها مصر.

    وذكر فريد علي، نائب رئيس شعبة إلحاق العمالة المصرية بالخارج، أن وفدا يضم عددا من أعضاء الشعبة سيلقي وزير القوى العاملة المصرية، محمد سعفان، بهدف بحث آلية مشاركة الشعبة في شركة "سفر لإلحاق العمالة بالخارج" التي تعتزم الحكومة المصرية تأسيسها.   

    وكانت مصر قد أشادت بقرار المملكة بالسماح بعودة العمالة المصرية الحاصلة على جرعتي لقاح كورونا بالسعودية، وذلك بعد توقف 6 أشهر، حيث قررت الخارجية السعودية، في 25 أغسطس/آب الجاري، رفع تعليق القدوم المباشر إلى المملكة من الدول المعلق القدوم منها للمقيمين فيها، والذين تلقوا جرعتي لقاح كورونا داخلها، مع تطبيق كامل الإجراءات الاحترازية المطلوبة.

    يمكنكم متابعة المزيد من أخبار السعودية الآن عبر سبوتنيك.

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    الكلمات الدلالية:
    السعودية, فيروس كورونا
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