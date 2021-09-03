استئناف رحلات مصر للطيران بين القاهرة والكويت

أعلنت الشركة الوطنية لمصر للطيران أنها تعتزم استئناف رحلاتها إلى الكويت، وذلك ابتداءً من 5 سبتمبر/أيلول الجاري.

ونقلت بوابة "الأهرام" عن الطيار عمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران بأن "الشركة ستستأنف رحلاتها إلى الكويت اعتبارًا من الخامس من سبتمبر الجاري بواقع رحلتين يوميا".

ومن المقرر أن تستأنف مصر للطيران رحلاتها إلى الكويت بأحدث طرازات الشركة "بوينغ B787-9 Dreamliner " والمعروفة باسم طائرة الأحلام والتي تسع لعدد 309 مقاعد، كما أنها مزودة بمقاعد درجة رجال الأعمال فيها بتوفير أعلى مستويات الخصوصية.

ويتيح هذا الطراز من الطائرات شاشات شخصية في الدرجتين السياحية ورجال الأعمال إلى جانب الخدمات الترفيهية مثل خدمة الإنترنت "واي فاي" وإمكانية إجراء المكالمات الهاتفية عبر خدمة التجوال، ومن المخطط أن تسيّر الشركة أيضًا الرحلات بطرازها البوينغ 737-800 المزودة بشاشات شخصية ومقاعد أكثر رحابة.

يذكر أن الحكومة الكويتية كانت قد أصدرت، في 18 أغسطس/آب، قرارًا بإعادة رحلات الطيران الجوي إلى 6 دول من بينها مصر.

وأوضح مجلس الوزراء الكويتي، في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أنه تقرر إعادة تسيير رحلات الطيران التجاري مع الهند ومصر وبنغلاديش وباكستان وسيريلانكا ونبيال.

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