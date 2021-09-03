الإمارات ترسل مساعدات غذائية وطبية عاجلة إلى أفغانستان

أعلنت دولة الإمارات، اليوم الجمعة، إرسال طائرة تحمل مساعدات طبية وغذائية عاجلة إلى أفغانستان.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، فإن هذه المساعدات تأتي في "إطار المساهمة في توفير الاحتياجات الأساسية والضرورية لآلاف الأسر الأفغانية، خاصة الفئات الأكثر ضعفًا كالنساء والأطفال وكبار السن".

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي "في إطار الدور الإنساني الذي تقوم به دولة الإمارات لتقديم الدعم للشعب الأفغاني في مثل هذه الظروف الراهنة، ومن منطلق مد أيادي الإمارات البيضاء لإغاثة الشعب الأفغاني والمساهمة في توفير الدعم والاحتياجات اللازمة لهم".

وتابعت: "لم يقتصر الدعم الإماراتي في الوقت الراهن على إرسال المساعدات الإنسانية فقط، فمنذ أيام استضافت دولة الإمارات آلاف العائلات الأفغانية ووفرت لهم الرعاية مؤقتا، إضافة إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوفير الرعاية والدعم اللازمين بما يوفر لهم مقومات الحياة الكريمة".

وكانت الإمارات قد أعلنت، في وقت سابق، أنها تستضيف 8500 أفغاني بشكل مؤقت في مدينة "الإمارات الإنسانية".

وقالت الخارجية الإماراتية إنها منحت 215 ترخيص هبوط لهيئات دبلوماسية لاستخدام مطارات الدولة في عمليات الإجلاء من كابول.