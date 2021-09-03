البعثة الأممية في ليبيا قلقة من اشتباكات طرابلس وتدعو لوقف الأعمال العدائية

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها إزاء الاشتباكات المسلحة التي شهدتها العاصمة الليبية طرابلس، فجر اليوم الجمعة.

وأعربت البعثة، في بيان لها، عن قلقها البالغ إزاء استمرار الاشتباكات المسلحة، بما في ذلك ما ورد عن استخدام لإطلاق نار عشوائي في منطقة صلاح الدين، أحد الأحياء المكتظة بالسكان في طرابلس.

بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تعرب عن قلقها إزاء الاشتباكات المسلحة في منطقة صلاح الدين بطرابلس وتدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائيةhttps://t.co/6bJj6f8i72 pic.twitter.com/EOpI949nlV — UNSMIL (@UNSMILibya) September 3, 2021

ودعت البعثة السلطات الليبية إلى تحمل مسؤولياتها في ضمان حماية المدنيين ووقف فوري للأعمال العدائية.

كما ناشدت جميع الأطراف ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

وكان رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، قد صرح أمس الخميس، بأنه لا حل للأزمة في ليبيا إلا من خلال إجراء الانتخابات العامة عبر الاقتراع المباشر، لافتا إلى أنه لن يكون هناك مصالحة وطنية قبل انتخاب الرئيس الجديد في ليبيا.

وأوضح أن هناك انقساما وإذا لم تتم الانتخابات سيكون الموقف في ليبيا أسوأ، مضيفا أن ذلك سيؤدي إلى التقسيم والفوضى واستمرار الحرب.

ومنذ مارس/ آذار الماضي، تسلم المجلس الرئاسي الجديد برئاسة محمد المنفي، وحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مهامه في ليبيا؛ وذلك وفق خطة توصل إليها منتدى الحوار الليبي، برعاية الأمم المتحدة، لإدارة شؤون البلاد، والتحضير لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.

وأنهى انتخاب السلطة المؤقتة انقساما في ليبيا، منذ العام 2015، بين الشرق مقر البرلمان المنتخب المدعوم من الجيش الوطني الليبي، وبين الغرب مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا (سابقا).