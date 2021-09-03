وفد وزاري لبناني برئاسة وزيرة الدفاع والخارجية يزور دمشق

يزور دمشق، غدا السبت، وفد وزاري لبناني برئاسة نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال وزيرة الدفاع والخارجية اللبنانية زينة عكر للقاء عدد من المسؤولين السوريين.

دمشق - سبوتنيك . وكشف مصدر مطلع لـ"سبوتنيك"، أن "الوفد الوزاري اللبناني يضم إلى جانب عكر كلا من وزير المالية غازي وزني ووزير الطاقة ريمون غجر والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم".

وأضاف المصدر أن "وزير الخارجية السوري فيصل المقداد سيكون في استقبال الوفد اللبناني عند معبر جديدة يابوس على الحدود السورية اللبنانية".

وأشار إلى أن "المقداد سيجري لقاء مع الوفد اللبناني في مبنى الخارجية السورية".

ووفقا للمصدر، فإنه من المتوقع أن يلتقي الرئيس السوري بشار الأسد بالوفد اللبناني.

وتأتي زيارة الوفد اللبناني بحسب التسريبات لبحث الإجراءات المطلوبة لتفعيل اتفاقيتي نقل الغاز المصري والكهرباء الأردنية، وبحث التعاون في مجال نقل الكهرباء من سوريا.

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