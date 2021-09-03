الأردن يعلن عن عملية ناجحة استغرقت 9 أيام لتعويم سفينة عالقة في خليج السويس

ونقلت وكالة "عمون" الأردنية، عن مدير عام الهيئة البحرية المهندس محمد سلمان، قوله إن "السفينة القبرصية كانت متوجة إلى الصين وعلى متنها 65 الف طن من الأعلاف علقت من المقدمة في منطقة ضحلة بخليج السويس".
استغرقت العملية 9 أيام .. شركة اردنية تدير عملية تعويم سفينة عالقة في السويس (صور)https://t.co/dRpF7W1ubN#عمون #الاردن #عاجل pic.twitter.com/8KSZJRygIV— وكالة عمون الاخبارية (@ammonnews) September 3, 2021
وأضاف سلمان أن الشركة المالكة للسفينة تواصلت مع الشركة الأردنية لتقديم خدمة الإنقاذ والمساهمة في عملية التعويم.
وأكد أن الشركة الأردنية تعاملت بكل احتراف مع الحادثة، حيث تم تفريغ نحو 6 الآف طن من حمولة السفينة العالقة إلى سفينة أخرى بعرض البحر باستخدام المعدات اللازمة مع الحفاظ على توازن السفينتين تحت إدارة وتوجيه الطواقم الأردنية.
وأوضح أنه بعد الانتهاء من تعويم السفينة تم تحريكها إلى مكان آمن ومن ثم تم إعادة حمولتها عليها، مشيرا إلى أن عملية التعويم استغرقت 9 أيام.
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