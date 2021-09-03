الأردن يعلن عن عملية ناجحة استغرقت 9 أيام لتعويم سفينة عالقة في خليج السويس

كشفت السلطات الأردنية، اليوم الجمعة، عن قيام إحدى الشركات الوطنية بعملية ناجحة استمرت 9 أيام لتعويم سفينة قبرصية كانت عالقة في منطقة ضحلة في خليج السويس.

ونقلت وكالة "عمون" الأردنية، عن مدير عام الهيئة البحرية المهندس محمد سلمان، قوله إن "السفينة القبرصية كانت متوجة إلى الصين وعلى متنها 65 الف طن من الأعلاف علقت من المقدمة في منطقة ضحلة بخليج السويس".

وأضاف سلمان أن الشركة المالكة للسفينة تواصلت مع الشركة الأردنية لتقديم خدمة الإنقاذ والمساهمة في عملية التعويم.

وأكد أن الشركة الأردنية تعاملت بكل احتراف مع الحادثة، حيث تم تفريغ نحو 6 الآف طن من حمولة السفينة العالقة إلى سفينة أخرى بعرض البحر باستخدام المعدات اللازمة مع الحفاظ على توازن السفينتين تحت إدارة وتوجيه الطواقم الأردنية.

وأوضح أنه بعد الانتهاء من تعويم السفينة تم تحريكها إلى مكان آمن ومن ثم تم إعادة حمولتها عليها، مشيرا إلى أن عملية التعويم استغرقت 9 أيام.