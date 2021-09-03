إحباط محاولات تهريب أكثر من 66 ألف زجاجة خمر إلى السعودية... فيديو

نجحت السلطات السعودية في إحباط 3 محاولات لتهريب أكثر من 66 ألف زجاجة خمر إلى المملكة.

وأفادت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، اليوم الجمعة، بأن ميناء جدة الإسلامي ومنفذ البطحاء نجحا في إحباط 3 محاولات لتهريب كميات كبيرة ومتنوعة من الخمور، كانت جميعها مخبأة ضمن إرساليات وردت إلى المملكة.

وأكدت الهيئة في تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، أنه في المحاولة الأولى وردت إرسالية للمملكة عبر منفذ البطحاء، عبارة عن عصائر برتقال محمولة على إحدى الشاحنات، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية، عبر التقنيات الأمنية، عُثر على (25,380) زجاجة خمر كانت مُخبأة ضمن الإرسالية.

#ارقد_وآمن | إحباط 3 محاولات لتهريب أكثر من 66 ألف زجاجة من الخمور المتنوعة، عُثر عليها مُخبأة في إرساليات وردت للمملكة عبر ميناء جدة الإسلامي ومنفذ البطحاء، وبالتنسيق مع الشرطة تم القبض على 8 أشخاص من مستقبلي المضبوطات داخل المملكة.

🔗| https://t.co/FFQ3TiKQhL pic.twitter.com/WayU8nknPB — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) September 3, 2021

وفي المحاولة الثانية، التي جرى إحباطها أوضحت الهيئة السعودية أنها تمكنت في منفذ البطحاء أيضا من العثور على (16,800) زجاجة خمر، مُخبأة ضمن إرسالية مياه شرب مُعبأة، وردت عبر المنفذ. فيما جاءت المحاولة الثالثة عبر محاولة تهريب (24,132) زجاجة خمر في ميناء جدة الإسلامي، وذلك بعد محاولة تهريبها ضمن إرسالية وردت للمملكة، عبارة عن فلاتر مكائن.

وأشارت الهيئة السعودية إلى أن العدد الكلي لما تم إحباطه من زجاجات خمر بلغ (66,312) زجاجة.

ولفتت الهيئة السعودية إلى أنه جرى القبض على 8 أشخاص من مستقبلي تلك الكميات من المضبوطات، مشددة على أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات المملكة، بهدف مكافحة التهريب بكل أشكاله وأنواعه.

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