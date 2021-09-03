"موانئ دبي": روسيا توفر أفضل خط نقل بين شرق آسيا وأوروبا ونتطلع للتعاون

أعرب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لشركة "موانئ دبي العالمية"، سلطان أحمد بن سليم، عن تطلعات الشركة واهتمامها بالعمل في سوق النقل الروسية، موضحا أن روسيا تمتلك أفضل الطرق وأقصرها للربط بين شرق آسيا وأوروبا.

موسكو- سبوتنيك. وقال ابن سليم لوكالة "سبوتنيك" في حديثه عن خطط شركة موانئ دبي لبناء مراكز لوجستية في مدينتي فلاديفوستوك ومورمانسك، وعن الجدول الزمني لهذه المشاريع: "هذا يعتمد طبعا على مناقشاتنا مع الجانب الروسي، وعندما يجهز الموقع الأرضي وتتوفر الشروط، فنحن أيضاً جاهزون. وأعتقد أنه خلال الأسابيع القادمة وربما السنة القادمة قد تكون الصورة أوضح".

وأشار إلى أن "شركة موانئ دبي العالمية تتحكم بمركز في مدينة أستراخان الروسية الواقعة على بحر قزوين"، مضيفا أنه "بشكل عام، أي ميناء في روسيا إن كان فيه جدوى، فنحن على استعداد للعمل مع هذا الميناء، ونحن شركة دائماً نتبع ونمشي مع زبائننا، فإذا أرادت شركة الملاحة هذا الميناء، فنحن جاهزون".

وأضاف في هذا الصدد "أما الخط الشمالي، فهو خط قد يساعد في تسهيل وصول البضائع بسرعة من شرق آسيا إلى أوروبا، فاليوم أفضل دولة لديها أقصر طريق في دولة واحدة هي روسيا. لدينا 23 ألف كم عن طريق البحر الأحمر إلى لندن من طوكيو، و13 ألف كم من لندن إلى طوكيو عن طريق الخط الشمالي، وأيضاً من فلاديفوستوك إلى سان بطرسبرغ هناك 9500 كم من سكك الحديد، وتستغرق حوالي ستة أيام، وكذلك بالطيران أيضاً، فروسيا متوفرة على أفضل خط نقل بين شرق آسيا وأوروبا، بحرا وجوا وبرا، وحتى بسكك الحديد، ولا يتوفر خط يمر بدولة واحدة بهذا الطول".

وفي سياق متصل تطرق رئيس مجلس الإدارة لموانئ دبي العالمية إلى مشاريع النقل الواعدة في المنطقة مثل خط النقل جنوب شمال وقناة "ييفرازيا"، واهتمام الشركة بمثل هكذا مشاريع، قائلا إن "هذه قنوات مهمة جداً للبضائع، وهناك اليوم سكك حديدية من الصين عابرة كازاخستان وروسيا وإيران، ونحن مهتمون بهذا الخط بالتأكيد".

وحول مشاريع شركة موانئ دبي العالمية للتوسع في منطقة شرقي المتوسط، وتحديدا عبر إعلان رغبتها بشراء مرفأ حيفا في إسرائيل، أشار ابن سالم إلى أن الشركة لا تزال تنتظر نتائج المزاد، التي تقدمت به الشركة بـ"عروض منافسة"، منوها إلى أن الإعلان من نتائج المناقصة يعتمد على الحكومة الإسرائيلية، موضحا بأن الأمر له فؤاد لكلا الطرفين في ظل اتفاقية السلام والتجارة الموقعة بين البلدين.

يشار إلى أن طريق "بحر الشمال" هو ممر شحن بحري من المحيط الأطلسي إلى المحيط الهادئ على طول ساحل القطب الشمالي الروسي من بحر بارنتس، بمحاذاة سيبيريا، إلى الشرق الأقصى. ويعتبر طريق "بحر الشمال" خط الشحن الرئيسي في منطقة القطب الشمالي بالنسبة لروسيا، وهو أقصر طريق مائي بين الشرق الأقصى والجزء الأوروبي من البلاد.