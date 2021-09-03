وفاة رجل الدين البارز في العراق محمد سعيد الحكيم

توفي رجل الدين البارز في العراق، السيد محمد سعيد الحكيم، اليوم الجمعة، إثر سكتة قلبية مفاجئة عن عمر ناهز 87 عاما.

وأفادت وكالة الأنباء العراقية "واع" بأن الحكيم توفي في مستشفى الحياة في مدينة النجف الأشرف.

يذكر أن رجل الدين الراحل من مواليد 1934 ميلادي في مدينة النجف، ويعد أحد أبرز المراجع الشيعية المعاصرة، وأحد كبار المرجعيات الدينية في النجف الأشرف.

درس الحكيم وتعمق في علم الهندسة والرياضيات، حتى عرف بذلك في أوساط علماء النجف، وتم تكليفه بكتابة قسمة المواريث وفقاً لقواعد الرياضيات الحديثة، وله من الأولاد: السيد محمد سعيد، السيد محمد تقي، السيد عبد الرزاق، السيد محمد حسن، السيد محمد صالح، بحسب الموقع الرسمي للحكيم.

ويأتي من بين مؤلفاته: بحث في القبلة، بحث في الدرهم والدينار الإسلامي، قسمة المواريث طبق الرياضيات الحديثة، بحث حول الساعة الزوالية، تقريرات درس أستاذه في الأصول الشيخ محمد حسين الأصفهاني، تقريرات درس الإمام الحكيم في الفقه، تعليقة على كفاية الأصول، حاشية على فرائد الأصول (الرسائل).