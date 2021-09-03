قرقاش يكشف سر المساعدات الإماراتية لأفغانستان رغم الخلاف في الموقف السياسي

كشف المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات العربية المتحدة، الدكتور أنور قرقاش، اليوم الجمعة، السر وراء مساعدات بلاده لأفغانستان بعد سيطرة حركة "طالبان" عليها، على الرغم من الخلاف السياسي بين البلدين.

وأكد قرقاش عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" أن "المساعدات الإماراتية للشعب الأفغاني متواصلة دون انقطاع"، وأوضح أن "الإمارات تفرّق بين الموقف الإنساني وبين الموقف السياسي، وإذا كان الأخير رهن التطورات والتساؤلات والإيضاحات، فإن مسيرة إمارات الخير مستمرة ودائمة العطاء".

المساعدات الاماراتية للشعب الافغاني متواصلة دون انقطاع، فالامارات تفرّق بين الموقف الإنساني وبين الموقف السياسي، وإذا كان الأخير رهن التطورات والتساؤلات والإيضاحات، فإن مسيرة إمارات الخير مستمرة ودائمة العطاء. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) September 3, 2021

​وأعلنت الإمارات، اليوم الجمعة، إرسال طائرة تحمل مساعدات طبية وغذائية عاجلة إلى أفغانستان.

ووفقا ل وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، فإن هذه المساعدات تأتي في "إطار المساهمة في توفير الاحتياجات الأساسية والضرورية لآلاف الأسر الأفغانية، خاصة الفئات الأكثر ضعفًا كالنساء والأطفال وكبار السن".

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي "في إطار الدور الإنساني الذي تقوم به دولة الإمارات لتقديم الدعم للشعب الأفغاني في مثل هذه الظروف الراهنة، ومن منطلق مد أيادي الإمارات البيضاء لإغاثة الشعب الأفغاني والمساهمة في توفير الدعم والاحتياجات اللازمة لهم".

وتابعت: "لم يقتصر الدعم الإماراتي في الوقت الراهن على إرسال المساعدات الإنسانية فقط، فمنذ أيام استضافت دولة الإمارات آلاف العائلات الأفغانية ووفرت لهم الرعاية مؤقتا، إضافة إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوفير الرعاية والدعم اللازمين بما يوفر لهم مقومات الحياة الكريمة".

وتدهور الوضع في أفغانستان في الأسابيع الأخيرة مع هجوم حركة طالبان على المدن الكبيرة في البلاد، وسيطر مسلحو الحركة على القصر الرئاسي بعد مغادرة الرئيس أشرف غني البلاد.