الجيش الليبي يعلن القبض على إرهابي خطير جنوب غربي البلاد... فيديو وصور

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، مساء اليوم الجمعة، القبض على إرهابي تابع لتنظيم "داعش" (محظور في روسيا) جنوب غربي البلاد.

جاء ذلك في بيان صحفي لمكتب اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر.

وبحسب البيان تمكنت وحدة المهام الخاصة للواء طارق بن زياد "من إلقاء القبض على الإرهابي العجيلي علي العجيلي الحسناوي التابع لتنظيم داعش المتطرف وذلك بعد رصد تحركاته وجمع المعلومات الهامة حول نشاطه الإرهابي".

وأوضح البيان أنه كان بحوزة الإرهابي العجيلي "أسلحة متعددة الأنواع وذخائر وأجهزة عسكرية".

والعجيلي كان مرتبطا بالإرهابي عبد المنعم الحسناوي المكنى بأبو طلحة الليبي، أحد أبرز قادة التنظيمات الإرهابية جنوب غربي ليبيا الذي قتل في عملية نوعية للجيش الليبي مطلع عام 2019، وفق ما أورده البيان.

وكانت مهمة الإرهابي المعتقل "تأمين نقل التموين والأسلحة والذخيرة بين تمركزات التنظيمات الارهابية في الجنوب الغربي... وكان يجهز لنقل ذخائر وأسلحة وإرهابيين إلى دولة مالي والجزائر وتونس".