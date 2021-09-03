عبير موسى تدعو قيس سعيد لإغلاق فرع "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" في تونس... فيديو

دعت رئيسة "الحزب الدستوري الحر" في تونس، عبير موسي، الرئيس قيس سعيد إلى إغلاق فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في بلادها، معتبرة أنه "يهدد أمن واستقرار البلاد ونظامها الجمهوري".

جاء ذلك خلال تجمعا نظمه حزبها، اليوم الجمعة، أمام مقر الاتحاد في شارع خير الدين باشا بالعاصمة تونس، بحسب قناة "نسمة" المحلية الخاصة.

وطالبت عبير موسى في كلمة وسط أنصارها رئيس الجمهورية بإغلاق فرع الاتحاد، معتبرة أنه "يمثل تهديدات على أمن واستقرار البلاد ونظامها الجمهوري".

ومنعت قوات الأمن التونسية عبير موسى وأنصارها من الاحتجاج أمام مقر فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.

وقالت رئيسة "الدستوري الحر" إنها "قدمت للحكومة منذ مدة زمنية إثباتات" على مخالفة فرع تونس للإتحاد العالمي لعلماء المسلمين، لقوانين البلاد ودستورها.

ولفتت إلى أن تلك "الإثباتات" تضمنت "إقامة شبكة من الجمعيات الدعوية والخيرية والتربوية، لنشر قيم وأفكار تتنافى مع مناهج التربية التونسية والنظام الجمهوري، وتدعم التطرف والإرهاب".

وفي رسالة إلى قيس سعيد قالت عبير موسى: ""على رئيس الجمهورية أن يعلم أن نساء تونس غاضبات لعدم إغلاق هذا الوكر".

وأضافت: "الثقافة التي يروجها تنتهك حقوق المرأة ومكاسبها وتدعو الى التطرف"، على حد قولها.