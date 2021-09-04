مصدر حكومي مصري: إمكانية عودة تطبيق الإجراءات الاحترازية

وصرح المصدر لصحيفة "الشروق" المصرية، بأن وزيرة الصحة والسكان، هالة زايد، كشفت في تقرير قدمته لمجلس الوزراء عن تزايد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد ومتحور "دلتا" خاصة بين الفئات العمرية الأقل من 16 سنة، التي لم تدخل ضمن الفئات المستحقة للحصول على لقاحات فيروس كورونا. ‎

وأشارت وزيرة الصحة في تقريرها إلى زيادة عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في المستشفيات الحكومية، وخطورة أعراض متحور "دلتا" واحتمالية زيادة نسبة الوفيات بين المصابين، لما له من تأثير شديد على القلب والرئتين.

ولفت المصدر الحكومي المصري إلى وجود اتجاه داخل الحكومة يميل لضرورة فرض المزيد من الإجراءات الاحترازية فى الأماكن العامة ووسائل النقل والمواصلات والمؤسسات الحكومية ومقرات الوزارات، مع اللجوء إلى الحملات في الشوارع ضد المواطنين غير الملتزمين بالإجراءات وبخاصة ارتداء الكمامات الواقية.

ويتوقع المصدر أن تتخذ اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا خلال الفترة المقبلة، العديد من القرارات الخاصة من أجل السيطرة على الأوضاع الصحية في البلاد والتي قد يكون منها مواعيد بدء الدراسة.

وسجلت وزارة الصحة المصرية، الخميس الماضي، ارتفاعًا جديدًا لإصابات "كوفيد 19"، لتصل لمعدلات نهاية يونيو/ حزيران الماضي، متجاوزة الـ 300 حالة يوميا، فيما تسعى الحكومة المصرية للتوسع في تلقي اللقاح خاصة وسط قطاع التعليم قبل بدء العام الدراسي.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة، تم "تسجيل 303 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية"، ولفت البيان إلى وفاة 12 حالة جديدة.