الجامعة العربية وروسيا تبحثان آخر التطورات في سوريا والنووي الإيراني

أجرى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، محادثات في موسكو، تناولت مختلف قضايا المنطقة العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأزمة السورية والأوضاع في ليبيا وتطورات الملف النووي الإيراني.

وحسب بيان الجامعة العربية، شهدت زيارة زكي إلى موسكو جلسة محادثات مطولة مع نائب وزير الخارجية ومبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، وأيضا مع كبار المسؤولين في وزارة الخارجية الروسية.

وأوضح البيان أن اللقاءات شهدت مناقشات موسعة وعميقة حول مختلف قضايا المنطقة العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأزمة السورية والأوضاع في ليبيا وتطورات الملف النووي الإيراني.

ونقل البيان عن السفير حسام زكي، قوله إن "المحادثات كانت ممتازة واتسمت بالصراحة المعهودة وساهمت في توضيح الرؤى لدى كل طرف عن مواقف الطرف الآخر".

كما أشار إلى أن "روسيا تدعم مواقف الجامعة العربية بشأن إعادة الاستقرار في المنطقة العربية".

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