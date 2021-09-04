قمر صناعي روسي ينشر صورا للتسرب النفطي قبالة السواحل السورية... صورة

التقط القمر الصناعي الروسي "Aist-2D"، صورا للتسرب النفطي الذي حصل في محطة كهرباء بانياس السورية، والذي بحسب تصريحات للمسؤولين السوريين، فقد تراوحت كميته بين طنين الى 4 أطنان من الوقود.

وبحسب الصور التي نشرها القمر، فإن التسرب حصل قبالة السواحل السورية على البحر المتوسط.

وأعلنت السلطات القبرصية، في وقت سابق، أنها تراقب التسرب النفطي، وقال مسؤولو البيئة والنقل في قبرص التركية - الدولة المعلنة من جانب واحد وتعترف بها أنقرة فقط - إن النفط اقترب من مسافة 15 ميلا بحريا (28 كيلومترا) من الطرف الشمالي الشرقي للجزيرة المقسمة، بحسب وكالة "فرانس برس".

وحذر مسؤولون بيئيون في جمهورية شمال قبرص التركية من أن ما يصل إلى 20 ألف طن من زيت الوقود تسربت من محطة بانياس الحرارية على ساحل البحر المتوسط ​​السوري.